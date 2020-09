Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce jeudi la montagne revient au Tour de France

Caleb Ewan remporte la 11e étape du Tour de France, là où Ion Izaguirre est parti. .

Arrivée à Poitiers Il est revenu pour nous laisser, comme d’habitude, un autre grand show de sprinter. Les hommes rapides du peloton continuent de profiter des opportunités qui leur laissent un chemin de plus en plus cruel. Le doute était de voir si le vent revenait pour faire une apparition mais, cette fois, Eolo a profité de l’étape pour faire une sieste.

Celui qui n’était pas dans cette sortie était Formolo, l’un des meilleurs partenaires de Pogacar, auquel on tombe dans le 10 jours l’a sorti du combat. Dans ces premiers instants, il y eut une chute incompréhensible. Ilnur Zakarin (CCC), Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) et Alexey Lutsenko (Astana) sont descendus au sol au neutre, surpris par un rond-point.

Le premier courageux de la journée était Ladagnous Matthieu, Français de Groupama-FDJ, qui s’est animée après le passage de la zone neutralisée. Personne ne l’a suivi et il a tourné en solo avec de grandes différences parce que le peloton l’a laissé faire. Quelque chose qui ne s’est pas produit avec un autre groupe de «chevaux» que les Deceuninck ont ​​coupé.

Oliver était dans ce sextet Naesen (Ag2r La Mondiale), Stefan Kng (Groupama-FDJ), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Lukas Pstlberger (Bora-Hansgrohe), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) et Tom van Asbroeck (Nation start-up israélienne). Ceux de Lefeveren ont jeté leur aventure parce qu’ils ne voulaient pas de nouveaux invités dans un but qui avait 1,5 km de dernière ligne droite.

La note inquiétante du jour l’a mise Mhlberger. Le couloir de la Bora est descendu après avoir énormément souffert toute la journée. Il était plus chaud que prévu, frissonnant … et est finalement monté dans la voiture quand ils avaient disparu 37 km pour la ligne d’arrivée. En temps de Covid, avoir des symptômes fébriles (fréquents chez les cyclistes lors de ces types de courses où ils prennent la santé à la limite) va être deux fois plus inquiétant.

La tranquillité de l’escouade a causé les hommes de Astana, étant Ion Izagirre le pire s’est arrêté. Le Basque, qui entend être une pièce clé pour son équipe dans les Alpes, a frappé un grand coup et a dû abandonner la course après s’être cassé la clavicule. Rojas, qui était également impliqué, a atteint la fin avec son pull en lambeaux. Il est le deuxième Espagnol à le faire après l’adieu de Rafa Valls au premier changement.

Le coup d’Ion Izagirre qui le laisse sans Tour

L’escouade a pris de la vitesse quand ils étaient portés disparus 15 kilomètres. Les équipes de sprinteurs ont réuni leurs hommes forts pour tenter de disputer la fin de l’étape. Asgreen, Postlberger et Jungels ils ont tenté l’exploit à 4 km de l’arrivée. Finalement c’est Ewan qui a pris une étape dans laquelle le vent n’a pas nui aux favoris.

Dans un beau sprint, nous avons également vu une mauvaise manœuvre. C’est celle du cycliste slovaque, qui a dépassé le Belge de manière forcée là où il n’y avait pas d’écart. Il y a ceux qui justifient qu’il évite ainsi de heurter des mobiles qui sont entrés dans son quartier, mais la vérité est que les juges l’ont envoyé de l’avant-dernière position sur la scène.

Avec 218 kilomètres, ce sera l’étape la plus longue de cette édition de La Grande Boucle et où les cyclistes les plus explosifs pourront à nouveau démontrer leur force dans cette arrivée avec une rampe finale avec des pourcentages élevés. Une scène avec un chemin cassé, très similaire à celle d’un classique, et des routes étroites exposées au vent qui laissent place à la nervosité des cyclistes qui se battent pour le classement général et qui pourraient perdre un temps précieux avant d’affronter les Alpes.