Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Slovènes ont déjà triomphé lors du dernier Tour d’Espagne

“Si un jour vous me voyez calme dans l’équipe, c’est parce que je n’ai pas la force”, a-t-il déclaré. Tadej pogacar après avoir franchi la ligne d’arrivée de la huitième étape. Lui, avec Roglic, Bernal et Landa, a battu le record historique dans l’ascension vers le Marie Blanque escalade du colosse français en 24’30 ”. Puis, après avoir plongé dans la tombe ouverte lors de la descente, le coureur émirien a habilement terminé son compatriote dans le sprint final. Leur triomphe a marqué la deuxième exposition consécutive dans les Pyrénées après avoir été coupé en fan dangereux vendredi.

Pogacar est également une star prématurée. Avec sa conquête d’hier, il est devenu le plus jeune vainqueur d’étape de la Tour. Pogacar Il a vite appris le mélange de joies et de coups que comporte le Tour, une situation qu’il affronte avec l’impudence de la jeunesse, une recette avec laquelle il aspire à atteindre la plus haute marche du podium parisien.

«C’est la mentalité de notre équipe, on préfère risquer et perdre plutôt que se conserver et se maintenir», explique Matxn, un réalisateur qui n’essuie pas le sourire de sa bouche en vérifiant le bijou entre ses mains. “Ma demande à son égard est celle d’un champion, même s’il a 21 ans. Mais je ne veux pas lui mettre trop de pression, il ne le mérite pas, je veux être cohérent et aussi penser à l’avenir”, explique le Cantabrique, qui ne voit pas de plafond clair pour sa jeune étoile.

Pogacar prédit plus d’attaques et cette promesse offensive fait également de lui le facteur de déséquilibre dans une carrière dans laquelle une domination dévastatrice de Jumbo de Roglic et Ineos de Bernal était prédite.

Le rythme élevé avec lequel la journée a commencé a fait que la fuite a mis beaucoup de temps à se former. Personne ne voulait mettre des installations. Barguil (Arka-Samsic), Gaudu, Reichenbach (Groupama-FDJ), Kmna (Bora-Hansgrohe), l’infatigable Van Aert (Jumbo-Visma), Van Baarle (Ineos Grenadiers) et Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) ont été les protagonistes de l’escapade.

Avant que Hirschi ne parte seul, Fabio Aru était déjà parti. L’Italien ne retrouve toujours pas sa meilleure forme après la blessure. Avec le Sunweb volant vers la victoire, bien qu’avec le doute de savoir si ses trois minutes de loyer suffiraient, Jumbo a durci la course dans les premières rampes de la Marie Blanque (7,7 km à 8,6%). Les gilets jaunes voulaient piquer et empoisonner leurs rivaux au moment décisif. Celui qui est tombé de ce combat était Buchmann, qui a été touché et qui est complètement exclu, comme un Pinot, pour le classement général.

Roglic, Landa, Bernal et Pogacar se sont lancés pour l’étape chassant cruellement l’évadé à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Derrière, un Bardet renaissant a comblé l’écart avec Martin, Nairo, Urn et Mollema. Pogacar, bien qu’il soit celui qui a dépensé le plus dans les derniers kilomètres, a réussi à achever un Roglic qui a de nouveau gaspillé l’excellent travail de son équipe. Jumbo domine mais n’étouffe pas et Ineos attend toujours avec un Bernal qui, oui, va plus loin. “Je me suis senti beaucoup mieux et maintenant il est temps de lever les yeux”, a déclaré le Colombien.

Peut-être que les Néerlandais finissent par se blesser car ils n’ont pas affronté plus de rivaux lors de ce premier tiers de course, où ils étaient les plus forts. L’effort final a valu à Roglic d’attacher le jaune, un vêtement qui compense en partie la déception de ne pas avoir fêté l’étape. Il avait été volé par son ami et compatriote dans un après-midi où beaucoup se sont souvenus de LaVuelta, où ils avaient tous les deux apprécié lors de l’édition précédente. Chez les Espagnols, Mas et Valverde ont de nouveau cédé (54 ”) tandis que Landa a retrouvé ses esprits et une place dans le Top 10. “Il y a des cyclistes plus forts mais il faut rêver de tout”, dit-il. Les Pyrénées lui ont fait du bien.