Tour de France 2020 Contre-chronique de l’étape 13

L’histoire se répète dans le Tour de France et c’est que «SKY is the limit» a rendu les super équipes à la mode. Si avant il était dominé par le Froome, Thomas et Bernal le noir et le bleu sont maintenant les Géant les jaunes du chef, Primoz Roglic, avec Kuss, Gesink, Dumoulin, Van Aert… On a l’impression que tout le monde peut chuter la course quand la route devient raide!

Mais c’est vraiment Tadej pogaar (Emirats Arabes Unis), un garçon de 21 ans qui fait ses débuts sur le Tour cette année, le seul à pouvoir faire sauter l’équipe du leader? Compte tenu de ce que nous avons vu, il semble que tout le monde … se battra pour la troisième place du podium … à moins que quelque chose d’étrange ne se produise ou que le dernier jour, tout le monde attaque le bon vieux Pogaar. Ni éternel Avec ses méga Ineos qui ont laissé tomber Thomas et Froome, ni Landa(Bahreïn), ni Nairo(Arkea) … Pogaar.

De nombreux Espagnols, dont moi-même, sont préoccupés par l’avenir du cyclisme espagnol mais en France, référence mondiale pour ce sport, ils doivent avoir le cœur brisé. Pinot Je les ai ratés avant que la chose sérieuse n’arrive et aujourd’hui … aujourd’hui ils ont réalisé que Romain Bardet (AG2r) cette année soit … et le Guillaume Martin (Cofidis) n’a plus grand-chose à faire. D’un coup de stylo, ils sortent du top 10 du classement général où, au moins, ils sont Landa (Bahreïn) et Plus (Movistar). Les six premiers, deux Slovènes et quatre Colombiens, dans cet ordre.

Deux jours passent, hier avec Hirschi et aujourd’hui avec Daniel Felipe Martinez, c’est l’Espagnol Marc Soler qui sélectionne le groupe des évadés et on voit comment le futur vainqueur de l’étape avance. Hirschi a enduré hier au volant lorsque l’homme Movistar a changé le rythme dans l’évasion … et Daniel Felipe Martnez a fait exactement la même chose lorsque le Catalan a changé de rythme à Neronne. C’est plus proche qu’il n’y paraît de gagner une étape. Allez, Marc.