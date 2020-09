Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 La course se poursuit sans son directeur et sans leader clair

Image de l’étape de ce mardi du Tour de France

Malgré le fait qu’hier il n’y a pas eu de journée en haute montagne ou que les supporters n’ont pas brisé l’équipe en mille morceaux, l’équipe a vécu l’une de ses journées les plus stressantes. Lundi, au milieu de la journée de repos, le 650 membres qui forment la bulle de ce Tour de France, les tests médicaux pertinents ont été effectués pour savoir s’ils étaient infectés par un coronavirus.

L’apparente facilité de Covid-19 à se répandre et les images vues dans les Pyrénées où plusieurs supporters ont applaudi à quelques mètres sans masque ou en gardant une distance de sécurité ont fait naître un certain sentiment de peur au sein des équipes. La norme était claire dès le début: avec deux points positifs ou plus dans une formation, quel que soit le statut de la personne affectée, l’équipe devrait rentrer chez elle avant l’heure.

En fait, deux jours avant le début de la ronde gauloise, le Loto d’Ewan J’ai déjà subi deux effets positifs qui, faute de temps, n’ont pas affecté ces règlements. Les rumeurs augmentaient à chaque heure qui passait. Une annonce officielle était attendue vers 10 heures du matin, trois heures avant le début de l’étape 10. Mais cette information n’est arrivée que lorsque le klaxon a déjà sonné. Il y avait un cas suspect dans le Deceuninck mais après avoir effectué le deuxième test (une ambulance s’est rendue à l’hôtel de l’équipe), le résultat a été négatif. Bahreïn a également mis plus de temps que nécessaire pour atteindre la ligne de départ après le cas suspect d’un de ses collaborateurs, une situation similaire à celle vécue au Lotto.

Enfin, les résultats ont indiqué qu’il n’y avait pas de points positifs parmi les cyclistes mais qu’il y avait parmi quatre membres du personnel de quatre équipes différentes (Ineos, Cofidis, AG2R et Mitchelton). Ils ont déjà le carton jaune selon lequel, s’ils ajoutent une nouvelle personne infectée le jour de repos suivant, cela se terminera avec toute l’équipe de retour à la maison.

Le test général, oui, a révélé le positif du motif de la ronde gauloise, Christian prudhomme. Le réalisateur, qui subit son quatrième test en un mois, sera en quarantaine pendant sept jours. Ne revenez pas avant la 16e étape et soyez François Lemarchand, déjà présent en voiture numéro un lors de Paris-Nice, qui prendra sa place dans le tableau principal.

Malgré avoir sauvé ce premier ballon de match, la crainte d’une éventuelle sanction n’a pas diminué dans les équipes. Une peur qui, avec une bonne logique, s’est développée parmi les quatre groupes qui ont déjà un positif. Sur ce Tour, qui n’a pas de leader clair sur l’asphalte et dont le boss sera en quarantaine pendant une semaine, une course se joue sur et une autre hors route. Au moins, sauf grosse surprise, le spectacle ne pourra être arrêté que la semaine prochaine lorsque le jour de repos reviendra … et les tests.