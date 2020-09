Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Counterchronicle étape 10

Non, à propos de ça 10e étape du Tour de France Ce n’était ni une course ni un cycliste «haut de gamme» que l’on peut endurer dans le peloton. Après que 1476 kilomètres en dix jours (un de repos), le peloton a complété la route entre les îles d’Orléron et de Ré à presque 50 km / h en moyenne avec du vent, des coups de fouet et des chutes. Tu essayes.

Une scène ennuyeuse pour le spectateur? C’est un autre problème … Tout comme le fan espagnol moyen ne s’intéresse qu’aux étapes de montagne, et c’est respectable, mais pour une balade … un cycliste professionnel ne descend pas se promener et une personne, par exemple, ne le fait pas. blessures que porte Skujins (photo principale de l’actualité) en marchant pour une promenade … Pour le dernier échantillon, la moyenne entre les kilomètres 57 et 62 qui a marqué le bien de Julian Alaphilippe (Deceuninck) … 57 par heure! Vous perdez le rythme du peloton dans ce coup de fouet et … adieu à la croyance que vous auriez pu faire l’étape avec eux.

La tension est montée dans le peloton avec @deceuninck_qst mettant le marteau dans le vent lors de l’étape 10 de # TDF2020 @ alafpolak1 était là pour conduire le peloton à des vitesses impressionnantes sur un terrain plat # TDFdata | @ LeTourpic.twitter.com / fG4Llfc3oJ ? letourdata (@letourdata) 8 septembre 2020

Qu’ils ne se promènent pas ne signifie pas qu’il y a du «fair-play» … ou un manque de compétition, selon la façon dont vous le regardez, dans le peloton. le troisième classé du général et meilleur français de la course, Guillaume Martin (Cofidis), a été touchée dans un tomber à 61 kilomètres de but et a dû recevoir l’aide de tous ses grégaires pour revenir au peloton quelques minutes plus tard. Personne n’en a profité pour “ faire du sang ” (et ça aussi Pogaçar (Emirats Arabes Unis) est tombé ) … le grand groupe là-bas a levé le pied de la pédale. Et c’est aussi l’objectif des polémiques que nous vivons tant à chaque étape de cette Grande Boucle. Fair play ou pas de concurrence?

C’est le jour de repos que Franco Xavier Videla, journaliste pour ESPN, a demandé à l’actuel champion du Tour, le Colombien Egan bernal (INEOS), sur la possibilité que son compatriote mais rival avait offert Nairo Quintana (Arkea) pour signer des alliances dans la course: “Surtout, pour que Nairo le dise, j’ai attaqué plusieurs fois, je suis allé avec lui, je lui ai demandé du soulagement et il ne passe pas … Ce sera très compliqué”. Bernal, énergique.

Le bien de Nicolas Roche (Sunweb) était le pire arrêté la première chute de la journée. Il avait besoin de l’assistance médicale du médecin de carrière et a terminé toute l’étape dans une douleur intense. Espérons que le vétéran irlandais pourra continuer et terminer le Tour à Paris.