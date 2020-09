Tour de France 2020 :

Il Tour de France C’est une bulle de pédale. Et, dans cette bulle, certaines équipes ont monté une autre bulle particulière. Les précautions sont maximales pour qu’aucun coureur ne soit infecté. Lors du premier essai, les coureurs ont été testés négatifs, mais il y avait quatre membres du personnel de quatre équipes différentes. (Ineos, Mitchelton, Cofidis et AG2R) avec des résultats positifs. Pour cette raison, de la part de certains groupes, ils ont encore plus accru leur vigilance.

Certains d’entre eux, comme l’équipe des Émirats arabes unis de Tadej Pogacar, ont pris soin de l’extrême. Ils ont leur propre équipe de professionnels du nettoyage qui se charge de désinfecter les hôtels ou le bus avant l’arrivée des cyclistes. Ils sont en avance pour nettoyer les chambres, la table où ils vont dîner, les couverts, le bus … tout. De plus, et bien que ce ne soit pas obligatoire, ses hommes dorment dans des chambres séparées. Quelque chose d’inhabituel dans ce monde, où vous partagez toujours une chambre.

“Ce sont des mesures qui viennent de notre propre équipe, pour lesquelles nous avons payé et qui nous aident à être encore plus calmes”, explique Matxin à MARCA. Dans d’autres complexes, comme Astana, des machines spéciales ont été installées pour purifier les pièces des couloirs ainsi que les bus. Ils sont mis avant l’arrivée des coureurs et ils sont là jusqu’à la fin, en plus d’avoir une personne qui nettoie également là où passent les protagonistes. Dans Movistar, en plus, ils ajoutent des toppers, qui est une sorte de topper, pour plus de sécurité.

Au-delà des masques, des tonnes de gel pour les mains et de la distance sociale que les coureurs respectent, avant et après chaque étape, où la plupart des fans respectent les règles, il existe d’autres mesures comme l’hospitalité qui ils ont ouvert quelques sets pour recevoir des sponsors et des invités. Au sein des équipes, quelques groupes se sont également formés qui n’ont pas de contact les uns avec les autres.

Une autre bonne nouvelle, et peut-être la plus douloureuse, est que certains groupes ont annulé la visite de parents pendant la course. Il est courant que, pendant près d’un mois que dure le test, en comptant les jours avant le départ, les cyclistes reçoivent la visite de proches les jours de repos ou dans certaines sections spécifiques.

Si la situation de voyage et la demande d’un PCR négative cela rend déjà tout difficile, les restrictions mêmes des équipes ont laissé les protagonistes orphelins. De nombreuses équipes se sont concentrées après Dauphin pour atterrir directement sur le Tour et, les coureurs qui iront au Championnat du Monde -le dernier week-end de septembre- feront de même avant de participer à l’épreuve d’Imola. Ainsi, ils peuvent accumuler deux mois sans voir un seul jour de leurs proches. C’est la bulle dans la bulle. “Nous avons quitté un confinement et sommes entrés dans un autre, mais maintenant il est essentiel de sauver cette carrière et le sport”, ferme l’une des personnes impliquées.