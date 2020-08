Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le premier jour du Tour de France a été le plus fou

Alexander Kristoff célèbre sur la ligne d’arrivée .

A commencé le Tour de France à Nice avec une carrière plus ludique que prévu. Il s’attendait à une journée de 156 kilomètres avec départ et arrivée dans la même ville et un passage par un port de troisième ordre qui pourrait durcir la bataille. Mais c’est le mauvais temps et les chutes qui ont tout chamboulé.

. @ nicholasroche s’arrête avec @marca avant de commencer la première étape de @ LeTourpic.twitter.com / 4DWNcQjcIi ? MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) 29 août 2020

Sam Bennett et Imanol Erviti ils ont été les premiers à tomber. Fabian Grellier (Total Direct Energie), Michael Schr (CCC Team) et Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) ont joué lors de la première escapade. Au fil des kilomètres, ils tombaient les uns après les autres: Sivakov, frère, Nizzolo, Alaphilippe, Dumoulin …

Il y a eu tellement de chutes que le Jumbo a tenté de forcer l’équipe à «neutraliser» la course. La plupart ont acheté le discours pour éviter de nouveaux incidents au premier virage, mais Astana a désobéi et est allé de l’avant avec quatre hommes.

C’était la terrible chute de Lpez: il a failli manquer de Tour!

Cette bravoure a coûté un accident Michel-Ange Lopez, qui est généralement malchanceux dans ce genre d’accidents. Le Colombien, cependant, a habilement esquivé un feu de circulation qui aurait pu l’assommer.

Escabechina sur le Soap Tour: Quand le gel hydroalcoolique se retourne contre

Les deux accidents ont permis même aux hommes comme Ewan face à une finale qui donnera le premier maillot jaune de l’épreuve. Dans une situation normale, sans cette “ trêve ” que les couloirs ont décidé de prendreUn ou deux des meilleurs favoris auront sûrement perdu leurs options au premier tour. Kristoff, des EAU, est celui qui a emmené le chat à l’eau lors du vol final. Pedersen et Bol ils l’ont accompagné sur le podium.

Les équipes de sprinteurs ont commencé à tirer, les favoris ont été libérés dès leur entrée dans la zone de confort. Mais, quand nous allions célébrer le premier triomphe, il y a eu une autre chute dans laquelle ils ont été impliqués Cataldo, Soler et Pinot. Heureusement, ils avaient déjà dépassé la bannière des 3 km, qui est celle qui fige les temps pour les favoris.

Avec la victoire, le Norvégien enfile le maillot jaune suivi du champion du monde Mads Pedersen et Bol Cees, qui sont également arrivés dans le même second et complètent les trois premières positions.

Comme la première étape, cette deuxième journée débutera et se terminera également dans la ville de Nice. Dans ce cas, le peloton dépassera 3700 mètres de dénivelé positif avec des ascensions vers le Col de la Colmiane (16,3 km à 6,3%), le Col de Turini (14,9 km à 7,4%) et le Col d ‘Eze (7,8 km à 6,1%). Cependant, la course peut être recommencée en sprint après une descente de neuf kilomètres.