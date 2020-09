Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Il y avait 4 et 5 respectivement

Ils allaient jouer la cinquième place entre les deux, mais à la fin, les deux Mikel Landa Comment Enric Mas, ils ont réussi à remonter une position après la crevaison d’un Miguel ngel Lpez qui a terminé sixième. Le meilleur Espagnol était encore une fois un Basque qui égalait la quatrième place en 2017, alors qu’il faisait partie des rangs Sky. Landa, qui a été très affecté en perdant 1’20 ” le jour des supporters, a admis avoir souffert dans le chrono, chose à prendre en compte pour la préparation des prochaines compétitions. “Nous devons analyser ce que nous avons fait, les derniers kilomètres ont été longs pour moi. Ce fut un Tour très intense cette année, mais je ne repars pas avec un mauvais goût dans la bouche.”

Maintenant, il semble difficile de voir Landa dans un autre grand cette année. “J’ai du mal à être à LaVuelta”, a expliqué un coureur qu’il participera à la Coupe du monde d’Imola la semaine prochaine en tant que truc espagnol aux côtés de Valverde, en Flecha Walloon et au Liège Bastoa Liège.

Mais, pour sa part, il s’est contenté d’atteindre la cinquième place qui lui avait été demandée lors de la deuxième journée de repos. Dans le signal précédent que l’on voit dans le top 15, mais celui de Movistar était plus. “Ce fut une journée riche en émotions car sur la ligne d’arrivée je ne savais pas que ça allait être cinquième. Nous attendions l’arrivée de Mikel, je pensais qu’il avait perdu la cinquième place, mais au final nous en avons grimpé tous les deux”, a déclaré quelqu’un sur le bon chemin. “Avec l’année que nous avons, l’équilibre est très bon. Il faut tirer des conclusions pour l’année prochaine. Essayez de bien commencer et de mieux finir et j’espère ne pas perdre le temps que j’ai perdu à certaines étapes”, ajoute Mas, qui estime qu ‘”il y a être fier du cyclisme espagnol “après les quatrième et cinquième places obtenues en course.

Les deux coureurs espagnols ont perdu du temps dans les premières étapes. Mais il n’a pas pu entrer avec les favoris dans les deux premiers jours de la montagne, alors que Landa, une fois de plus, était alourdie par la journée des fans. Mais, au fil des semaines, ils ont réussi à se mettre au diapason jusqu’à ce qu’ils soient à un pas d’un podium sur lequel un cycliste espagnol n’est pas monté depuis cinq ans. Quant à la case des victoires partielles, le cyclisme national est revenu pour dire au revoir sans victoire. Le dernier a été réalisé par Omar Fraile dans l’édition 2018.

Depuis qu’Alberto Contador a remporté son dernier Tour en 2009, l’Espagne n’a ajouté que trois autres podiums en manche française. Le premier l’a compris Samuel Sanchez, étant deuxième derrière Andy Schleck un an plus tard après la disqualification de Contador et Menchov. En 2013, c’était Joaqn Purito Rodrguez qui a grimpé à la troisième place dans la surface tandis que Valverde, qui a passé sa vie à s’engager dans cette course, apparaît comme le dernier coureur national à grimper dans la surface parisienne. Il était, comme Purito, troisième en 2015 après Froome et Nairo.

Pour l’édition 2021, Landa et plus Ils auront à nouveau le Tour parmi leurs objectifs. La chose Mikel, qui a été 4, 7, 6 et 4 dans les dernières éditions, commence à être une obsession. Mais, pour sa part, il se réjouit d’avoir changé d’équipe et d’avoir l’opportunité de diriger un Movistar dans lequel Alejandro Valverde a travaillé en fidèle membre grégaire.