Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Julian Alaphilippe se retrouve sans maillot jaune en raison d’une infraction à la station d’approvisionnement

Wout van Aert célèbre dans le but .

Déjà dans la première étape avec une finition élevée, l’équipe est arrivée en retard sur l’heure prévue. Ce à quoi personne ne s’attendait dans la journée de ce mercredi, c’est que les coureurs le «fumeront» sans complexe. On peut comprendre que les réalisateurs ne veulent pas dépenser leurs tours, que certaines équipes préfèrent ne pas rentrer dans le chiffon … mais il est difficile de comprendre l’attitude des autres groupes deuxième rangée qui pourrait terminer le Tour sans aucune sorte de proéminence.

Bâille, rit, parle …. Les caméras de télévision ont capturé à quel point certains coureurs étaient complètement détendus pendant une journée qui, si vous vous en souvenez au fil des ans, serait pour le pire. Une faute de Pogacar et le triomphe dans le sprn intermédiaire de Bennett c’était la seule nouvelle digne d’intérêt pour une grande partie de la course.

“Je ne me souviens pas qu’au cours des 40 dernières années dans la cinquième étape du Tour, il n’y ait pas eu de combat pour faire une pause même s’il s’agit d’une étape plate”, a déclaré l’ancien cycliste. Eduardo Chozas Sur Twitter.

D’autres aiment Ange madrazo Il a continué à nourrir ce melon: “En regardant le Tour, je pense encore beaucoup plus que les Grands Tours ont besoin de plus d’équipes ProConti comme la nôtre. Des équipes de guerriers qui savent toujours que 99% vont vous attraper partent au combat. Que pensez-vous?”

Les équipes de sprinteurs ne l’ont pris au sérieux qu’à la dernière heure, en plaçant leurs “ spikers ” en l’absence de 8 km. La fin, piquant vers le haut, a bénéficié d’un Ewan en état de grâce. Mais c’est Van Aert qui est monté sur scène.

Wout van Aert se révèle une fois de plus un coureur polyvalent et a surpris tous les sprinteurs. Cees Bol(Sunweb) Il a eu la meilleure aide de son équipe dans les derniers mètres mais Jumbo a prévalu avec supériorité. Sam Bennett et Peter Sagan Ils étaient les suivants à franchir la ligne d’arrivée au sprint.

Oui, hier Wout van Aert Il était chargé de mettre un rythme infernal à la fin de l’étape en hauteur, aujourd’hui le Belge a été à nouveau capable de tout. Derrière et en général, la bonne nouvelle est que Julian Alaphilippe a perdu le maillot de leader suite à une pénalité de 20 secondes pour un provisionnement incorrect, Pour ce que Adam Yates (Mitchelton Scott) se trouve être l’heureux leader du classement général.

Le Français a ramassé un jerrycan à 17 kilomètres restants dans un moment illégal et a perdu de la manière la plus stupide ce qu’il avait coûté tant à réaliser.

La vidéo démontrant la violation pour laquelle Alaphilippe a perdu le jaune

Le sixième jour de La Grande Boucle se terminer par la première arrivée inédite de cette édition. Mont Aigoual, à partir de 8,3 kilomètres et une pente moyenne de 4%, clôturez cette nouvelle journée, où les principaux candidats à la victoire au général final seront à nouveau testés. L’arrivée au dernier port arrivera après une chaîne qui débutera avec 46 kilomètres à parcourir et qui sera Col des Mourezes troisième et le Col de la Lusette d’abord avec 11,7 kilomètres et une moyenne de 7,3%.