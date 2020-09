Tour de France 2020 :

Les Colombiens du Tour de France 2020 occupent la troisième et la quatrième position avec de nombreuses Alpes devant

Rigoberto Urn lors du Tour de France .

Si le grand vainqueur aujourd’hui a de nouveau été le tout jeune Tadej pogacar au sommet Grand Colombier, avec le désastre de Egan Bernal et Nairo Quintana, sont deux de ses compatriotes qui se joignent à la lutte pour le podium et pourquoi pas, le maillot jaune. C’est le cas de Rigoberto Urn et ‘Supermn’ Lpez, qui voient encore des options avec les étapes de montagne qu’ils attendent après l’arrêt de lundi.

Urne Rigoberto Il était satisfait de la situation dans laquelle il affronte la troisième semaine, dans laquelle il a assuré qu’il y a des jours importants. “Le niveau cette année est assez élevé, nous sommes dans une bonne position, il y a encore des jours de très bonnes montagnes, un moment important”dit le cycliste du L’éducation en premier, qui est 1,34 derrière le leader, le Slovène Primoz Roglic.

Urn, deuxième de l’édition 2017, a assuré qu’il essaierait de récupérer le jour de repos de ce lundi pour affronter la dernière semaine dans les meilleures conditions. Par ailleurs, il a affirmé ne pas ressentir de pression pour être désormais le mieux placé de son pays au général, après les échecs subis par Egan Bernal et Nairo Quintana. «J’ai enlevé la pression sur moi il y a cinq ans, ma seule pression était de soutenir ma mère, et je le fais déjà, ainsi que ma belle-mère», blague.

Michel-Ange Lopez Il était satisfait de la situation dans laquelle il se trouvait après les deux premières semaines du Tour de France et a affirmé qu’il était toujours dans le combat. “Cela a été une étape de beaucoup de combat, après quinze jours où nous nous sommes beaucoup portés. Plus d’un a payé pour cela”il a dit en référence à ses compatriotes Bernal et Quintana.

López, désormais quatrième au général 1.45 du leader, Slovène Primoz Roglic, s’est contenté d’être resté parmi les meilleurs et n’a cédé que 8 secondes au vainqueur de l’étape, également slovène Tadej pogacar: “Je suis très content de cette étape, le premier jour dans de grandes montagnes. Je pense que c’était bon pour moi, car j’ai pu être avec les meilleurs coureurs et aussi continuer leur attaque à la fin”.