Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 C’est l’ascension qui décide du Tour de France

Aujourd’hui vient le jour clé du Tour de France avec plusieurs problèmes à résoudre. Le premier est de savoir qui finit par prendre le jaune. Pogacar devrait revenir 57 “à un Roglic confiant.

Les autres gros différends seront dans la lutte pour la troisième place (Porte doit couper 1’29 à López) et dans la lutte pour la Montagne, où Carapaz doit garder sa différence sur les Slovènes. Parmi les Espagnols, Landa et Mas se battront pour la cinquième place qu’occupe actuellement le Basque.

Les 36,2 kilomètres entre Lure et La Planche des Belles Filles ne sont pas une chronique classique. Ses 6 derniers kilomètres s’élèvent à une hauteur qui en moins d’une décennie est devenue l’un des mythes de la ronde centenaire gauloise. Ses rampes, avec une pente moyenne de 8,5%, testeront davantage les réserves de puissance des coureurs que leur capacité à combattre la montre. Mais comme la première partie est plate, elle ne peut pas non plus être considérée comme une échelle de temps.

Il s’agit d’un exercice inhabituel pour les membres de l’escouade, qui introduit un facteur supplémentaire d’incertitude, ainsi que la réponse des corps déjà à la limite depuis trois semaines. Il est peu utile que la plupart des participants connaissent déjà un port qui a figuré quatre fois au menu du Tour, avec des victoires pour Froome (2012), Nibali (2014), Aru (2017) et Teuns (2019). Avant ce col, la plupart des coureurs changeront de vélo pour pouvoir gravir plus facilement la section la plus exigeante. En gérant ces ressources, ils peuvent danser pendant plusieurs secondes.

Celui avec le retour le plus réalisable est Porte, un véritable spécialiste du domaine. Dans ce rôle, il a ajouté quelques triomphes importants comme le Paris-Nice en 2013, la Vuelta a Catalua en 2015, le Tour Down Under en 2017, la Vuelta a Romanda en 2017 et celle de la Suisse l’année suivante. L’Australien, en lice pour la dernière fois en tant que leader du Tour à 35 ans, rêve de dire au revoir en grand.

Un autre problème majeur à résoudre est la Montagne. Dans la dernière partie de la montée, les points seront distribués comme s’il s’agissait d’un laissez-passer de première classe. Entre Carapaz, Pogacar et Roglic, ils s’affronteront pour le maillot à pois. Ah Carapaz, contrairement à ses rivaux, il pouvait changer de vélo quelques mètres auparavant, se détendre pendant les premiers mètres puis presser dans la dernière section. Bien qu’il ne soit pas exclu que Roglic l’emmène s’il finit par conquérir la scène. Ce serait une rareté car il ne l’a contesté aucun jour et est toujours entre ses mains. La Planche prononce la sentence avant l’hommage dans les rues de Paris.