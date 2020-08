Tour de France 2020 :

Tour de France Le directeur de l’équipe précise qu ‘”ils essaieront de s’améliorer sur les quatre victoires de l’année dernière”

Adam Yates et Esteban Chaves mèneront Mitchelton sur le Tour.

Anglais Adam Yates et le colombien Esteban Chaves mènera le Mitchelton Scott dans le Tour de France qui commence le lendemain 29 à Agréable. Sans pour autant Simon Yates, vainqueur du Retour 2018, quoi exécuter le Italie spin, l’équipe australienne fait confiance à ses atouts Adam Yates et Esteban Chaves pour le général.

“Nous sommes très heureux du mélange d’expérience et de talent que nous avons pour cette année. C’est un groupe très complet dans tous les domaines. L’année dernière a été une course incroyable pour l’équipe avec 4 étapes gagnées et nous continuerons à viser des victoires d’étape tout au long de la course », dit-il. Blanc mat, responsable d’équipe, cadre.

VERROUILLÉ ET CHARGÉ “Nous sommes très satisfaits du mélange d’expérience et de talent dont nous disposons pour la course de cette année. C’est un groupe très complet sur tous les terrains.” – Tête DS, blanc mat Étaient à la recherche d’étapes au # TDF2020! https://t.co/isTCWE69RKpic.twitter.com/rfLA1MyrHC ? Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) 20 août 2020

Avec la quatrième place dans le Retour à Burgos, le colombien Esteban Chaves aller à Tour j’espère: “Retour à Tour de France c’est spécial. Je le respecte à nouveau car ma dernière et unique expérience n’a pas été formidable. Je pense que cette année est le bon moment pour revenir en arrière et faire de mon mieux. Je veux faire partie de la course et jouer un rôle important pour l’équipe. ”

L’équipe Mitchelton-SCOTT pour lui Tour de France être composé de Adam Yates (AUS), Esteban Chaves (COL), Daryl Impey (AFS), Luka Mezgec (SLV), Jack Bauer (NZL), Sam Bewley (NZL), Christopher Juul-Jensen (DAN) et Mikel Nieve (ESP).