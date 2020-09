Tour de France 2020 :

Tour de France Le maillot jaune est resté sur la dernière montée mais a réussi à se réengager dans la descente

Adam YAtes avec Egan Bernal sur la ligne d’arrivée .

L’anglais Adam Yates était satisfait d’avoir pu conserver le maillot jaune de la Tour de France après la première étape pyrénéenne et a assuré qu’il pouvait contrôler les attaques des rivaux: “L’équipe Jumbo a établi un rythme très fort, cela a été difficile à suivre, mais nous avons su contrôler”, a assuré le team rider Mitchelton, qui a un revenu de 3 secondes par rapport au Slovène Primoz Roglic.

Yates a été laissé décroché lors de la montée vers le Peyresourde, le dernier port de la journée, mais a réussi à se connecter aux favoris. «J’ai préféré monter à mon rythme plutôt que de forcer et j’ai accroché quand je devais le faire», a-t-il commenté.

J’ai préféré monter à mon rythme que de forcer et j’ai accroché quand il le fallait “

Adam Yates (Mitchelton Scott)

Les Britanniques ont assuré que le Jumbo donnait le rythme de l’étape afin de gagner du temps sur ses rivaux et “S’ils avaient pu gagner plus, ils l’auraient fait”. Yates a précisé qu’il travaillera pour garder le maillot jaune le plus longtemps possible et que lorsqu’il le perdra, il se donnera tout le temps nécessaire pour combattre chaque étape, ce qui est son véritable objectif sur ce Tour.

L’Espagnol était satisfait de la huitième étape de la Tour de France, puisque, un jour après avoir quitté 1h21 en éventail, la première étape pyrénéenne s’est terminée dans le groupe des meilleurs: “Hier ce n’était pas du tout facile d’assumer ce qui nous est arrivé, mais nous retournons dans notre domaine et je confirme les sensations que cela apporte et que je peux être avec les meilleurs”.

Le Basque, quatorzième de l’étape, est désormais douzième du général à 1h34 du leader, le Britannique Adam Yates, dans une journée où certains favoris ont laissé le temps. “Jusqu’à présent, le Tour n’a pas été très spectaculaire, les favoris n’ont pas donné beaucoup de visage, mais cela s’use et aujourd’hui les différences sont visibles”, a commenté Landa.

Le coureur des Alavs a assuré qu’il pouvait tenter quelque chose dans la deuxième étape pyrénéenne, qui réunira demain Pau et Laruns: “Traverser les Pyrénées m’apporte des émotions, même si ce n’est pas une étape avec un haut de gamme ça peut être intéressant”.