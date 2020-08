Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 30/08/2020

Adam Yates (Mitchelton-Scott), troisième de l’étape et deuxième au général du Tour de France, savait qu’il n’allait pas battre ses compagnons fugitifs sur la ligne droite de la Promenade des Anglais, car “ils étaient plus rapides et je ne gagne jamais le sprint. “

“J’ai parlé à Alaphilippe et Hirschi et nous avons commencé à travailler ensemble sur la descente. Il y avait un vent de face à la fin et ce n’était pas facile. Je ne gagne jamais au sprint à la fin, ils ont été tous les deux plus rapides que moi, mais je suis heureux d’être troisième sur l’étape. Peut-être que s’il y avait eu un dernier téléchargement … “.

S’il n’a pas pu opter pour la victoire, Adam Yates, quatrième du Tour de France 2016, a souligné que cela avait été “une bonne journée”.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.