“Il n’y a donc personne à attaquer”, a déclaré le Colombien Miguel ngel `Superman´ Lpez (Astana), faisant référence au rythme élevé imposé par le Jumbo-Visma, qui anesthésie la course.

L’équipe néerlandaise a opté pour cette tactique pour porter son leader, le Slovène Primoz Roglic, qui avec une marge au général et avec la dernière fois dans la chambre, peut jouer la défense.

Le vainqueur de la dernière Vuelta a Espaa est le principal intéressé par un Tour sans escarmouches dans les étapes importantes, ce qui signifie que son équipe est en charge d’imposer un rythme assoupi.

“Il est inutile de faire des attaques, elles sont inutiles. Les grégaires du leader sont plus agressifs. Il ne reste plus qu’à rester”, a déclaré “Superman”, qui a reconnu qu’il a dû abandonner son attaque cycliste et se contenter de rester.

Quatrième au général à seulement 11 secondes du podium, le pilote Astana résume bien le sentiment général du peloton.

«Attaquer, c’est s’immoler», leur chef, Enric Mas, et l’expérimenté Alejando Valverde coïncident pour signaler Movistar.

L’EXCEPTION POGACAR

Seul Tadej Pogacar semble avoir suffisamment de ressources pour résister au train Jumbo. Le cycliste de 21 ans a réussi à faire dérailler la machine néerlandaise dans les Pyrénées, mais a reconnu qu’il n’avait pas assez de dynamite pour le répéter au Grand Colombier.

“Contrairement aux Ineos des autres années, ils veulent aussi gagner les étapes, ils ne laissent rien”, proteste l’Irlandais Nicolas Roche, quelque peu mécontent de la stagnation de la course.

La maîtrise du Jumbo se produit dans une édition où le rythme est élevé, ce qui rend encore plus difficile de sortir la tête. Et c’est le résultat d’une saison atypique, marquée par les vacances de printemps forcées par la pandémie de coronavirus, qui a coupé le calendrier.

Le Tour est devenu le grand événement pour tous les coureurs, qui ont programmé leur préparation contre la montre pour atteindre le tour de gala complet.

COVID-19 a également délogé les négociations contractuelles. De nombreux coureurs sont en train de renégocier leurs contrats et doivent se démarquer. De nombreuses équipes doivent montrer leur valeur pour attirer des sponsors.

Le résultat est que la course est plus nerveuse et plus rapide, une vente aux enchères d’intérêts dans laquelle il est difficile de trouver des trous pour l’attaque parmi les favoris.

Même si l’état de forme des coureurs est élevé. Plusieurs cyclistes ont souligné que leurs données d’effort sont extraordinairement élevées, mais pas suffisantes pour battre le rythme du Jumbo.

RYTHME ÉLEVÉ

Le premier à le signaler est le Colombien Egan Bernal, défenseur du titre, incapable de trouver une explication à la contradiction entre les watts qu’il génère et son incapacité à être avec les meilleurs.

Quelque chose de similaire a déclaré le Français Romain Bardet avant d’être contraint de partir en raison d’un traumatisme crânien.

“Je donne une performance que je n’ai jamais eue dans le passé”, a noté le pilote AG2R.

Dans ce contexte, la lutte pour finir dans la meilleure position possible s’est résumée à une épreuve d’endurance, avec tous résignés à endurer et à ne pas perdre la roue des meilleurs.

«Superman» a reconnu que son empressement à montrer devra chercher des scénarios plus favorables, tandis que Rigoberto Urn, troisième au général, se prépare à protéger ce qu’il a.

Le podium ressemble à un arbre secoué par le Jumbo, dans lequel tout le monde insiste pour être le dernier fruit à décrocher.

