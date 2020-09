Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/09/2020

Le cycliste australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui a décroché ce mercredi sa cinquième victoire au Tour de France de Poitiers, la deuxième de cette 107e édition, a assuré qu’il ne se fixe pas d’objectifs dans sa carrière et que son seul objectif est de remporter le nombre maximum possible de sprints.

“Je ne me fixe pas d’objectif pour le nombre d’étapes. Je veux gagner plus, mais je ne sais pas combien d’années je pourrai être compétitif. Le Tour est la course que suivent les Australiens et je veux qu’ils soient fiers de moi. J’espère rester compétitif pendant cinq ou dix ans. et gagner plus d’étapes. J’aimerais aussi gagner le Milan-San Remo et la Coupe du Monde. Et peut-être aussi une classique en Belgique », a déclaré le coureur de Lotto-Soudal.

Ewan a refusé de commenter la disqualification du Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) pour avoir poussé le Belge Wout van Aert au sprint, mais était convaincu que son intention n’était pas de le renverser.

“Nous ne pensons pas à la sécurité dans cette situation, nous pensons tous à la victoire. Peter a vu qu’il y avait un écart et n’y a pas pensé”, a-t-il noté.

Pour l’instant, l’Australien ne pense pas au maillot vert de régularité, qui est porté par l’Irlandais Sam Bennett, un de ses amis, avec qui il vit à Mnaco et avec qui il s’entraîne fréquemment.

“Le problème, c’est que nous cherchons tous les deux la même chose, mais pour l’instant nous réussissons tous les deux à gagner des étapes. Il est clair que si je ne gagne pas, j’aime qu’il le fasse”, a-t-il déclaré.

Ewan a regretté de ne pas avoir eu une grande équipe pour se préparer au sprint, mais il a apprécié le travail de ses coéquipiers: “ils ont donné 110 pour cent et j’ai juste dû faire la chose facile.”

