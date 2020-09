Tour de France 2020 :

Tour de France Le leader d’Ineos est arrivé dans le groupe des meilleurs et a retrouvé de grandes sensations

Egan Bernal sur la scène du jour .

Le colombien Egan bernal a assuré que dans la deuxième étape pyrénéenne de la Tour de France Il a ressenti une amélioration de ses performances par rapport aux jours précédents, pour lesquels il a fait un bilan positif du premier tiers de la course. “C’est vrai que les autres ont été plus rapides sur la ligne d’arrivée, mais je suis très satisfait du résultat, surtout pour les sensations. Il faut accepter les choses et rester avec le positif: j’ai été meilleur que les jours précédents”.

Bernal est désormais deuxième au général, 21 secondes derrière le leader, le Slovène Primoz Roglic, après avoir terminé la quatrième étape, avec le même temps que le vainqueur, le slovène également Tadej pogacar. “J’ai perdu quelques secondes à cause des bonus mais j’ai gagné en confiance pour la deuxième partie de course, surtout lorsque nous atteignons les Alpes”, m’a dit.

Le Colombien a assuré qu’il s’était concentré dans la dernière partie de l’étape pour obtenir le plus loin possible le groupe de décrochages, dans lequel ses compatriotes sont allés Nairo Quintana et Rigoberto Urn, parce que “ce sont de très bons coureurs”. “Le plus important à ce stade de la course est d’être calme, motivé et de bien récupérer. Je veux gagner la course, mais je dois garder les pieds sur terre.”il a commenté.

Espagnol Enric Mas (Movistar), douzième au général du Tour à 2:02 du leader Primoz Roglic, considère que pour le moment les résultats obtenus ne sont pas en ligne avec la trajectoire de son équipe, mais il y voit “une évolution” qui les fera s’améliorer: “Après les résultats et les sensations que nous avons apporté de la reprise de cette saison, être ici, proche des meilleurs lors des journées difficiles, c’est être satisfait. Ce ne sont peut-être pas des résultats super sensationnels pour ce que cette équipe a toujours été, mais je pense que les sensations Ils sont favorables en raison de l’évolution que nous avons. En théorie, nous devons nous améliorer au fil des jours et je l’espère, j’espère et je souhaite “.

Concernant le déroulement de la deuxième journée pyrénéenne, le cycliste majorquin a souligné les difficultés dues au froid sur le parcours entre Pau et Laruns“Nous avons commencé au sommet et nous avons atteint le sommet. Une journée difficile, avec beaucoup d’humidité, des descentes humides et dangereuses … J’ai eu très, très froid dans l’une des descentes. Satisfait malgré tout, avec les performances d’aujourd’hui et avec ce premier bloc du Tour “, at-il souligné.