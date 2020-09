Tour de France 2020 :

Tour de France Le majorquin a fait une chute mais il semble qu’il ne souffre d’aucune blessure grave

Enric Mas le jour de l’équipe Movistar

Espagnol Enric Mas, qui a subi une chute dans la sixième étape de la Tour de France, était convaincu que cela n’aura aucune répercussion physique et qu’il ne sera “tôle et peinture”: «J’ai attrapé une pierre dans une descente, je pense avant l’avant-dernier port. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes sur le Tour, cela fait 21 jours et tous les mésaventures peuvent être là. Aujourd’hui c’était mon tour. J’enlève mon gant et c’est un peu gonflé. “

Mais, dix-huitième au général, 22 secondes derrière le leader, le Britannique Adam Yates, a indiqué qu’il est en bon état pour “faire une belle performance” sur le Tour. “Le début de saison n’a pas été le meilleur pour l’équipe, mais nous sommes dans la pommade, à part l’automne d’aujourd’hui. Nous espérons très bien faire”a-t-il commenté dès qu’il a franchi la ligne d’arrivée du Mont Aigoual.

Les traces sur le flanc droit de @EnricMasNicolau après sa chute dans la descente du Cap de Coste, lors de la 6ème étape de # TDF2020, qui ne l’ont pas empêché d’arriver avec les favoris. “J’espère que ce n’est que de la tôle et de la peinture. J’ai attrapé une pierre dans le coin. Je me sens bien.” pic.twitter.com/2G5OWsXU6e ? Équipe Movistar (@Movistar_Team) 3 septembre 2020

Le cycliste de Movistar Il a rejeté la critique selon laquelle cette édition du Tour n’est pas très combative et avec peu d’attaques, après la veille de son règlement sans fuite pour la première fois depuis les années 90. “Si ceux qui nous critiquent étaient au-dessus de la moto et voyaient la vitesse à laquelle elle roule, ils perdraient l’envie de dire ça”, a-t-il assuré.

More a indiqué que l’augmentation de Orcires-Merlette, le premier haut de gamme de l’édition, se faisait “à 30 ou 35 heures par heure”, ce qui rendait “impossible le démarrage”. “Aujourd’hui c’est pareil, Castroviejo a commencé à tirer, tu vas très bien ou tu attaque mais tu rebrousses chemin immédiatement”Ai-je souligné.

Hier, mercredi, “C’était suicidaire de fuir parce que c’était bas et dans un vent de face”. “C’est un Tour très rapide et, je ne sais pas pourquoi, mais nous courons avec plus de tête que les autres années. Mais dans les Pyrénées et les Alpes, toutes les équipes vont essayer”il ajouta.