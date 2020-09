Tour de France 2020 :

Après la première journée de repos, le Tour de France affronte ce mardi un parcours sur la côte atlantique, entre les îles d’Olron et R, où tout le peloton est conscient du vent, seul facteur qui peut empêcher une arrivée au sprint.

S’il ne souffle pas, le voyage, long de 168,5 kilomètres, peut se dérouler sans incident, puisque le voyage est une carte postale à travers la région entre deux îles reliées au continent par des ponts, et se termine par une arrivée massive.

Mais si le vent se réveille, le danger des supporters à partir du kilomètre 47 est constant, avec une équipe roulant au bord de la mer, obligeant les chefs d’équipe à faire attention en permanence pour éviter d’être piégés.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mène la course avec 21 secondes d’avance sur le Colombien Egan Bernal (Ineos) et 28 secondes sur le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) est quatrième à 30 secondes et les Colombiens Nairo Quintana (Arka-Samsic) et Rigoberto Urn (Education First) sont cinquième et sixième à 32 secondes du maillot jaune.

Le peloton quittera l’île d’Olron à l’heure à 13 h 30 (CEST) et son arrivée à l’île de R est prévue pour 17 h 29.

Données de l’étape 10

– Départ: Olron Island / 13h30 (CEST).

– Arrivée: Isla de R / 17:29 heures.

– Distance: 168,5 Km.

– Des élévations de montagne remarquables: Aucun.

Parcours de l’étape 10

Profil de l’étape 10

