La 107e édition du Tour de France offrira ce mercredi, encore une fois, une opportunité aux sprinteurs sur une étape pratiquement plate qui s’éloigne de la côte vers l’est, sur la traverse vers les Alpes.

Les 167,5 kilomètres qui séparent Chtelaillon-Plage et Poitiers roulent sur de bonnes routes à l’abri du vent, rendant improbable une arrivée non groupée.

Comme si cela ne suffisait pas, le dernier tronçon longe une large autoroute nationale, ce qui facilite encore davantage le travail des équipes qui veulent détruire une éventuelle rupture.

Ce sera donc une nouvelle opportunité pour les sprinteurs, qui n’en profiteront plus avant la traditionnelle arrivée aux Champs Elysées à Paris.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) défendra le maillot jaune du leader du classement général individuel avec 21 secondes de revenu sur le Colombien Egan Bernal (Ineos) et 28 secondes sur le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) est quatrième à 30 secondes et les Colombiens Nairo Quintana (Arka-Samsic) et Rigoberto Urn (Education First) sont cinquième et sixième à 32 secondes du maillot jaune.

L’équipe quittera Chtelaillon-Plage à l’heure à 13h40 (CEST) et son arrivée à Poitiers est prévue à 17h28.

– Départ: Chtelaillon-Plage / 13h40 (CEST).

– Arrivée: Poitiers / 17h28.

– Distance: 167,5 Km.

– Élévations de montagne marquantes:

. Cota de Cherveux / 4 à 76,5 km de la ligne d’arrivée.

