Tour de France 2020 : Compétition sur route · 09/10/2020

La 107e édition du Tour de France rendra hommage ce jeudi à deux personnages récemment décédés, l’ancien cycliste Raymond Poulidor et l’ancien président Jacques Chirac, lors de sa journée la plus longue, conçue pour une escapade à jouer pour la victoire d’étape.

Entre Chauvigny et Sarran les 218 kilomètres de la seule journée de cette édition qui dépasse les 200. Un marathon à travers les terres du Limousin qui compte deux ports de quatrième catégorie, un de troisième et un de deuxième.

Ce dernier, le Suc au Mary, a son sommet à 25 kilomètres de la ligne d’arrivée et, bien qu’il ne compte que 3,8 kilomètres, ses rampes sont imposantes, avec une pente moyenne de 7,7%.

Le reste de la journée servira au Tour pour se souvenir de l’un de ses personnages les plus emblématiques, Poulidor, décédé le 13 novembre à l’âge de 83 ans, après avoir passé une grande partie de sa vie dans la carrière qui l’a rendu célèbre, bien que jamais Il l’a gagné et n’a pas porté le maillot jaune.

La caravane passera par Saint-Léonard-de-Noblat, sa ville, et se terminera à Sarran, celle de Chirac, décédé le 26 septembre, grand amateur de cyclisme qui n’a pas manqué l’occasion de visiter la course tous les mois de juillet.

Il passera également par Linards, où a vécu l’écrivain Antoine Blondin, qui a écrit des chroniques sur la soirée de gala.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) défendra le maillot jaune de leader du classement général individuel avec 21 secondes de revenu sur le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) et 28 secondes sur le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est quatrième à 30 secondes et les Colombiens Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et Rigoberto Urán (Education First) sont cinquième et sixième à 32 secondes du maillot jaune.

Le peloton quittera Chauvigny à l’heure à 12h (CEST) et son arrivée à Sarran est prévue pour 17h11.

Données de l’étape 12

– Départ: Chauvigny / 12h00 (CEST).

– Arrivée: Sarran / 17h11.

– Distance: 218 kilomètres.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Cota de Saint-Martin-Terressus / 4ème au Km.104,5

. Cota de Eybouleuf / 4ème au Km.121,5

. Cota de la Croix du Pey / 3ème au Km 177,5

. Suc au May / 2 (subventionné) au Km 192,5.

Tour de l’étape 12

Profil de l’étape 12

