Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/11/2020

Après un bref repos, la 107e édition du Tour de France reprend contact avec la haute montagne sur une nouvelle barre transversale du massif central avec le sommet intact du Puy Mary, un port de première classe dur mais court qui rendra le combat entre les favoris pour le général.

Situé au sommet du Pas de Peyrol, la route qui mène au point culminant du Massif Central, le lieu n’a jamais accueilli une arrivée de la ronde gauloise, mais son escouade l’a traversé dix fois.

Ce sera la cerise sur une étape en pente constante, qui totalise 4000 mètres de dénivelé positif, la plus grosse différence dans cette édition et qui ne cesse d’offrir des possibilités aux coureurs.

Entre Chtel-Cuyon et la ligne d’arrivée il y a 191,5 kilomètres qui commencent à monter depuis le début, avec la montée au col de Ceyssat, première catégorie après les 30 premiers kilomètres.

De là, il n’y a presque pas de repos. Les deux tiers, avec un deuxième au milieu, emmènent l’équipe vers la dernière ligne droite, 20 kilomètres explosifs.

D’abord avec l’ascension de la Nernne, une seconde de 3,8 kilomètres avec une pente moyenne de 9,1%, qui peut servir de tremplin pour des attaques ambitieuses, qui doivent se poursuivre à Peyrol

Le port, qui a une pente moyenne de 5,4 kilomètres avec une pente de 8,1%, abrite des rampes constamment supérieures à 11% sur ses deux derniers kilomètres.

Le directeur sportif du Tour, Thierry Gouvenou, créateur du jour, est convaincu que le départ général ne sera pas le même que celui de l’arrivée après cette étape difficile, qui intervient alors que les cyclistes ont déjà passé la moitié du parcours .

Les Pyrénées sont restées en retrait, mais le Tour a encore beaucoup de montagnes à gravir, avec le Gran Colombier comme premier rendez-vous, avant de s’attaquer aux Alpes et aux Vosges, avec le contre-la-montre de La Plancha des Belles Filles comme dernière phrase.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) défendra le maillot jaune du leader du classement général individuel avec 21 secondes d’avance sur le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) et 28 secondes sur le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est quatrième à 30 secondes et les Colombiens Nairo Quintana (Arka-Samsic) et Rigoberto Urn (Education First) sont cinquième et sixième à 32 secondes du maillot jaune.

Le peloton quittera Chtel-Guyon à l’heure à 12h05 (CEST) et son arrivée au Puy Mary est prévue à 17h02.

Données de l’étape 13

– Départ: Chtel-Guyon / 12h05 (CEST).

– Arrivée: 17,02 heures.

– Distance: 191,5 kilomètres.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Col de Ceyssat / 1 Cat.Avec 10,2 km à 6,1% à 155,5 km de l’objectif

. Col de Gury / 3 Cat.128 km de la ligne d’arrivée

. Monte de la Stle / 2 Cat.106 km de la ligne d’arrivée

. Cota de Estiade / 3 Cat.61 km de la ligne d’arrivée

. Cota de Anglards-de-Salers / 3 Cat.34,5 km de la ligne d’arrivée

. Col de Neronne 2 Cat. (Subventionné) à 11 km de la ligne d’arrivée

. Pas de Peyrol / Puy Mary / 1 Cat. Avec 5,4 km pour un objectif de 8,1%.

Parcours de l’étape 13

Profil de l’étape 13

