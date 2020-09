Tour de France 2020 :

Tour de France Suivez minute par minute une journée avec sept ports pour les meilleurs grimpeurs

sd Tour de France m Étape 13 du Tour de France en direct (Châtel Guyon – Puy Mary Cantal) .

Le tout jeune pilote suisse a finalement remporté hier, après trois tentatives sur ce Tour, sa grande victoire sur la «Grande Boucle». Si vous voulez vous souvenir de la grande victoire de Sunweb, cliquez ici!

Comme nous l’avons déjà dit, la journée d’aujourd’hui est très dure et le peloton devra monter et descendre tout au long de la journée. Le port de troisième catégorie est le prochain point que les cyclistes auront marqué sur leur itinéraire. Bien que la pente moyenne ne soit pas très élevée et se situe dans le 5%, les 7,8 kilomètres ils vont être durs.

Jumbo Visma, qui commandait le peloton à un rythme très soutenu, ils ont maintenant lâché les groupes devant et sont à plus de trois minutes de la tête de course.

Toujours avec tout pour décider de n’avoir gravi que le premier port de la journée dans le Col de Ceyssat, Marc Soler est le représentant espagnol dans le groupe leader. Les cinq protagonistes travaillent dur pour faire durer leur aventure. Le Catalan de MovistarAprès avoir fait beaucoup d’efforts hier, il montre qu’il a plusieurs jambes.

Avant de commencer, mettons en place cette étape 13 du Tour de France. Simon Geschke (équipe CCC), Marc Soler (équipe Movistar), Julian Alaphilippe, Rmi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) Ils ont réussi à assurer une évasion de haut niveau qui est maintenant à 1:25 du peloton.

Derrière eux se trouvent jusqu’à deux groupes de poursuivants espacés respectivement de 53 secondes et 1 minute. Dans ce dernier groupe, il existe également des noms bien connus tels que Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe), Benot Cosnefroy, Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama), Carlos Verona (Movistar Team) ou Gorka Izaguirre (Astan), parmi les noms espagnols.

Enfin, dans le peloton, le reste des favoris

Étape pour attraper le pop-corn et asseoir pour profiter d’un total de sept ports, parmi lesquels la grande montée finale jusqu’à Puy Mary Cantal, où se situe le but après un dernier effort de 5,4 kilomètres avec une pente moyenne de 8,1%.

Bonjour et bienvenue sur le Tour de France! Bienvenue à la meilleure course cycliste du monde un jour de crise cardiaque. Es-tu prêt? Nous avons commencé!