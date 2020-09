Tour de France 2020 :

09/12/2020

Après le feu d’artifice du Puy Mary et avant d’affronter les Alpes, la 107e édition du Tour de France fait une pause dans sa quatorzième étape, entre Clermont Ferrand et Lyon, une journée couronnée par une fin difficile qui peut donner aux aventuriers des options pour frustrer un nouveau sprint.

Les 194 kilomètres sont constamment marqués par des cols de faible intensité, sauf pour la deuxième catégorie Béal, qui est très loin de la ligne d’arrivée.

Mais la dernière étape de la journée est assez cahoteuse, comparée par les organisateurs à Milan-San Remo.

Les prétendants au général devront être attentifs à toute éventualité dans cette section, tandis qu’une pause ou une aventure de dernière minute peut chercher le triomphe de l’étape.

Sinon, Lyon connaîtra une nouvelle fois une arrivée groupée dans laquelle le plus rapide du peloton disputera la victoire, un classique dans une ville qui a accueilli le Tour de France 18 fois, dont sa première édition en 1903.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) poursuivra sa défense du maillot jaune sur le chemin de Lyon. Le Slovène compte 44 secondes d’avance sur son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) et 59 sur le Colombien Egan Bernal (Ineos). Les Colombiens Rigoberto Urán (Education First) et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) sont également à un peu plus d’1 minute du maillot jaune.

Le peloton partira de Clermont Ferrand à 13h20 (CEST) et son arrivée à Lyon est prévue à 17h57.

Données de l’étape 14

– Départ: Clermont Ferrand / 13h20 (CEST).

– Arrivée: Lyon / 17h57 (CEST)

– Distance: 194 kilomètres.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Cota de chatêau d´Aulteribe / 4ème Cat.162 km de la ligne d’arrivée

. Col de Béal / 2ème Cat.125,5 km de l’arrivée

. Cota de Courreau / 3e Cat.101 km de la ligne d’arrivée

. Cota de Duchère / 4e Cat.9,5 km de la ligne d’arrivée

. Cota de la Croix-Rousse / 4e Cat.4,5 km de la ligne d’arrivée.

Itinéraire de l’étape 14

Profil de l’étape 14

