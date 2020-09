Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 13/09/2020

Transformé en classique des dernières années, le Grand Colombier ouvre ce dimanche comme la ligne d’arrivée du Tour de France dans une étape atypique de la manche gauloise, avec une succession de trois cols dans les 80 derniers kilomètres aux pentes brutales.

A la veille du deuxième jour de repos et du feu d’artifice final dans les Alpes, les 174,5 kilomètres qui partent de Lyon apparaissent comme un terrain idéal pour “ faire exploser la course.

La journée de ce dimanche offre du terrain pour des attaques plus lointaines, d’une première ascension au Grand Colombier, du côté moins traditionnel et sans atteindre son sommet, qui débute à 98 kilomètres et qui sur 11 kilomètres offre une pente moyenne de 8,1 %.

Sur cette première ascension, les cyclistes affronteront des rampes pouvant atteindre 22%, les plus élevées que l’on puisse trouver en France, selon le directeur sportif de la course, Thierry Gouvenou.

Un deuxième tremplin commence dès la descente du premier, avec l’ascension de La Biche et ses 6,9 kilomètres avec une pente de 8,9%, avant de grimper au sommet, cette fois, du Grand Colombier sur sa pente. mieux connu, celui de Culoz.

«C’est un mélange du Ventoux et de la Madeleine», explique le coureur d’Arkea Maxime Bouet, né à ses pieds.

Pour atteindre son sommet, qui à plus de 1500 mètres offre une vue impressionnante d’où l’on peut apercevoir le Mont Blanc, le toit de l’Europe et le lac d’Annecy, il faut franchir ses 17,4 kilomètres avec une pente de 7,1% moyenne, une montée moins explosive mais plus exigeante.

Après les révélations qui ont offert vendredi la montée au Puy Mary, le Grand Colombier a renversé nombre des derniers doutes qui persistent parmi les prétendants au général.

Sans compter sur le prestige que signifiera une étape qui, pour la première fois, se termine à ce sommet, déjà transformée en mythe.

Découvert en 2012 par le Tour, le peloton l’a traversé à deux autres reprises, en 2016, lorsqu’il a été grimpé deux fois, et en 2017, sans jamais s’arrêter dessus.

Dans la mémoire du cyclisme est son ascension en 1978 dans le Tour del Porvenir, quand, ignorant sa dureté, tous les participants devaient atterrir pour gagner son apogée.

Dix ans plus tard, il a été inclus dans la route du Dauphin et dans les éditions récentes, il a été une étape régulière du Tour de l’Ain.

Le cycliste slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), jusqu’à présent solide leader du Tour de France, défend le maillot jaune avec 44 secondes de loyer sur son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) et 59 sur le Colombien Egan Bernal (Ineos). Les Colombiens Rigoberto Urn (Education First) et Nairo Quintana (Arka-Samsic) sont également à un peu plus d’une minute du maillot jaune.

L’équipe quittera Lyon à l’heure à 12h25 (CEST) et son arrivée au sommet du colossal Grand Colombier est prévue pour 17h25.

Données de l’étape 15

– Départ: Lyon / 12h25 (CEST).

– Arrivée: Grand Colombier / 17h25.

– Distance: 174,5 kilomètres

– Des élévations de montagne remarquables:

. Monte de la Selle de Fromentel / 1 Cat.Au Km 111

. Col de la Biche / 1 Cat.Au Km 129

. Grand Colombier / Cat Spécial en Meta.

Parcours de l’étape 15

Profil de l’étape 15

Profils du Monte de la Selle de Fromentel et du Col de la Biche

Profil du Grand Colombier

