A la veille de l’étape reine du Tour de France, les Alpes proposent un apéritif, avec un col de première classe situé à 20 kilomètres de la ligne d’arrivée et une dernière ascension de troisième, une étape conçue plus pour les aventuriers que pour les généraux en herbe.

S’il n’y a pas de place pour les malentendus sur le Tour de France, les 164 kilomètres entre La Tour du Pin et Villard de Lans sont totalement vallonnés, mais n’offrent pas une difficulté extrême.

Seule la promotion à Moucheroutte, de la première catégorie, peut servir aux candidats au général pour préparer des manœuvres, accompagnées de la dernière montée vers le but, de troisième.

Bien qu’il soit prudent d’économiser de la force pour la dure journée qui attend le lendemain.

Avant, il est possible que vous ayez formé des escapades qui disputeront la victoire d’étape.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) affronte la journée avec le maillot jaune du leader du classement général, un vêtement à défendre avec un avantage de 40 secondes sur son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) et déjà 1 minute et 34 secondes à la troisième place, la colombienne Rigoberto Urn (Education First). Le Colombien Miguel ngel Lpez (Astana) est également quatrième à 1 minute et 45 secondes.

Le peloton quittera la Tour du Pin à l’heure à 13h20 (CEST) et son arrivée à Villard de Lans est prévue à 17h36.

Données de l’étape 16

– Départ: La Tour du Pin / 13h20 (CEST).

– Arrivée: Villard de Lans / 17:36 heures.

– Distance: 164 kilomètres.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Cota de Virieu / 4 Cat.151,5 km de la ligne d’arrivée

. Col de Porte / 2 Cat.97,5 km de la ligne d’arrivée

. Cota de Revel / 2 Cat.69,5 km de la ligne d’arrivée.

. Mont Saint-Nizier-du-Moucherotte / 1 Cat.20,5 km de la ligne d’arrivée

. Villard de Lans / 3 Cat. Au but.

Itinéraire de l’étape 16

Profil de l’étape 16

