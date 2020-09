Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 16/09/2020

L’étape reine du Tour de France ce mercredi promet l’enfer aux cyclistes à son point culminant, à plus de 2300 mètres, où arrive une route fraîchement goudronnée que la ronde gauloise découvre pour la première fois et qui mène au col de la Loze .

Le plafond de l’édition est le cinquième objectif le plus élevé de l’histoire centenaire de la course et, surtout, une boîte de surprises dans laquelle les organisateurs rêvent de proposer une promotion qui marquera peu.

La fin des 170 kilomètres qui débuteront à Grenoble est un feu d’artifice impressionnant, «le port du XXIe siècle», selon les mots du directeur de course, Christian Prudhomme, désireux de savoir comment les corps vont répondre à sa nouvelle proposition.

La nouveauté consiste en l’enchaînement de petites rampes jusqu’à 20% en une succession infinie de courbes dans les 7 derniers kilomètres de montée.

C’est un chemin qui mène au sommet du port, pavé par les propriétaires de la station de ski pour attirer le Tour de France, une perle pour la course qu’il n’a pas hésité à l’inclure dans son parcours. «Et ça deviendra un classique», promet le directeur sportif Thierri Gouvenou.

La première partie monte jusqu’à la gare de Méribel, où le Tour est déjà passé en 1973 sans proposer un grand spectacle car ses rampes ne sont pas trop intenses. Mais la nouvelle route, «menant aux étoiles», selon Prudhomme, pimente la journée.

Comme à son habitude, l’organisation a testé le parcours sur le Tour du Futur l’année dernière, sur une courte étape, de moins de 30 kilomètres, ce qui a mis à bout le corps des jeunes de moins de 23 ans.

Ses toutes nouvelles rampes attirent l’attention de Bernard Hinault, qui n’hésita pas à faire appel à Prudhomme. Le directeur de course a été impressionné par le paysage et la rugosité de la route.

«Cela va en surprendre plus d’un», dit Gouvenou, désireux de savoir comment les organismes réagiront à ses rampes irrégulières.

Il n’y a pas de montées comme ça dans les Alpes, plus habituées à d’autres types de cols, moins raides, longues et épuisantes. La succession de l’ascension vers Méribel et ce nouveau parcours augurent d’une bataille impressionnante. “C’est comme deux ports en un”, explique le directeur sportif.

“C’est quelque chose d’inconnu, ça n’existe pas, on passe de 2 à 20% et ça tourne dans tous les sens. C’est unique”, ajoute Prudhomme.

Avec le composant qu’il sera développé dans une large mesure au-dessus de 2000 mètres, que les cyclistes surmonteront plus tôt, dans le col de la Madeleine, un classique de la course qui, cependant, proposera également une nouvelle pente, une route plus étroite et raide de 17,4 kilomètres à 8,4% de la pente moyenne.

L’inconnu plane toujours sur la réponse du corps à l’altitude, souvent avantageuse pour les cyclistes élevés dans des cols élevés, comme la Colombie.

L’année dernière, le Tour a proposé de nombreux ports au-dessus du Tour et Egan Bernal, le premier Colombien à remporter la course, y a décroché sa victoire finale.

A cette occasion, malgré le fait que la montagne soit l’élément clé, ses sommets sont à une altitude plus basse. Seules la Madeleine et la Loze dépassent les 2 000 mètres.

Après avoir descendu le Madeliene, le peloton se dirigera vers Méribel et ce nouveau sommet né pour intégrer la légende du Tour.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) affronte la journée avec le maillot jaune du leader du classement général, un vêtement à défendre avec un avantage de 40 secondes sur son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) et déjà 1 minute et 34 secondes à la troisième place, l’urne colombienne Rigoberto Urn (Education First). Le Colombien Miguel ngel Lpez (Astana) est également quatrième à 1 minute et 45 secondes.

Le vainqueur de la dernière édition, Egan Bernal (Ineos Grenadier), qui a annoncé son abandon en raison des maux de dos dont il souffre et qui s’est aggravé ces derniers jours, ne sera pas du match.

L’équipe quittera Grenoble à l’heure à 12h30 (CEST) et son arrivée au Col de la Loze (Mribel) est prévue pour 17h20.

Données de l’étape 17

– Départ: Grenoble / 12h30 (CEST)

– Arrivée: Col de la Loze (Mribel) / 17h20.

– Distance: 170 kilomètres

– Des élévations de montagne remarquables:

. Col de la Madeleine / Special Cat 62,4 km de la ligne d’arrivée

. Col de la Loze / Cat Spécial à l’arrivée.

Tour de l’étape 17

Profil de l’étape 17

Profil du Col de la Madeleine

Profil du Col de la Loze

