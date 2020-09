Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 17/09/2020

Le Tour de France 2020 fera ses adieux à la haute montagne jeudi avec une dernière journée alpine au cours de laquelle le général sera aux dépens du jugement final qui dicte le contre-la-montre se terminant à La Planche des Belles Filles.

Les 175 kilomètres entre Mribiel et La Roche su Foron offrent aux grimpeurs la dernière occasion de dévoiler leurs cartes sur le Tour, avec cinq cols, bien que la ligne d’arrivée soit à 30 kilomètres du sommet du dernier d’entre eux.

C’est un itinéraire classique dans les Alpes, avec des sommets bien connus qui sont liés à un dénivelé total de 4000 mètres, sans repos jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le peloton traversera des montagnes qui auront son nom inscrit dans l’histoire du Tour, Roselend, laissé de côté l’an dernier par les tempêtes qui ont coupé les dernières étapes, ou les Aravis, qui sont entrées dans l’histoire de la course en 1911, à la même époque. que le Galibier.

Mais le piment du jour viendra avec l’ascension aux Glires, un lieu qui allie difficultés sportives et mémoire historique de la résistance contre l’envahisseur nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des centaines de ces résistants se sont réfugiés dans ce massif, pour la plupart espagnols, jusqu’à ce qu’ils soient massacrés en 1944 par l’armée allemande, beaucoup plus nombreuse et armée.

Réarmés depuis les airs, ils parviennent à se refaire au point que dans l’imaginaire de la résistance ils signent la première victoire uniquement française contre les nazis.

Ses routes serviront désormais d’étape à une dernière bataille pour le classement général, avec une dernière surprise: les 6 kilomètres de montée à 11,2% de dénivelé moyen aboutissent aux deux derniers sur une route caillouteuse, non goudronnée, où s’ajoute la difficulté sportive. le pica.

«Cela ajoute une dimension esthétique, historique et sportive», note le directeur du Tour Christian Prudhomme, désireux de reconstruire au 21ème siècle les conditions de course des années 50, alors que la plupart des routes n’étaient pas goudronnées.

Bien que les Glires ne soient pas inconnus des cyclistes, depuis leur dernière ascension en 2018, leur terrain offre des options d’attaques, en plus du facteur de surprise qu’une défaillance mécanique dans sa surface irrégulière peut supposer, avec des difficultés à recevoir de l’aide au milieu de la poussière qui accélère le rythme des cyclistes.

Après les changements au classement général qui ont conduit à l’étape de ce mercredi, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a poursuivi sa défense du maillot jaune. Le Slovène a désormais 57 secondes d’avance sur son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), 1 minute et 26 secondes sur le Colombien Miguel ngel Lpez (Astana) et plus de trois minutes sur l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) et le britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Le peloton quittera Mribel à l’heure à 12h30 (CEST) et son arrivée à La Roche sur Foron est prévue pour 17h28.

Données de l’étape 18

– Départ: Mribel / 12h30 (CEST)

– Arrivée: La Roche-sur-Foron / 17h28.

– Distance: 175 kilomètres

– Des élévations de montagne remarquables:

. Cormet de Roselend / 1 Cat. Avec 18,5 km à 6,1% à 129 km d’arrivée

. Niveau route des Villes / 3 Cat.107,5 à partir de la ligne d’arrivée

. Col de Saisies / 2 Cat.A 84 buts

. Col des Aravis / 1 Cat. Avec 6,7 km à 7% à 57,5 ​​km à l’arrivée

. Plateau des Glires / Cat Spécial avec 6 km à 11,2% à 31,5 km de la ligne d’arrivée.

Tour de l’étape 18

Profil de l’étape 18

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.