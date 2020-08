Tour de France 2020 :

Tour de France Suivez minute par minute le premier contact des cyclistes avec la haute montagne

Étape 2 du Tour de France (Nice – Nice) .

Malgré le fait que 82 cyclistes au total sont tombés selon le décompte officiel d’hier, celui qui a sans aucun doute causé le plus d’inquiétude était le chef de Astan. Votre équipe, guidée par Omar Fraile il voulait se positionner en tête du peloton dans l’une des descentes alors que la route était impraticable et il a fini par heurter un feu de circulation à grande vitesse. Heureusement, il semble qu’il n’ait eu aucun problème majeur. Le cycliste lui-même a dit qu’il avait de la chance: “Je n’ai rien à regretter, ça aurait pu être pire.”

C’était la terrible chute de Lpez: il a failli manquer de Tour!

La pire image a été produite à trois kilomètres de la ligne d’arrivée alors qu’il y avait un énorme peloton dans le peloton. La cause est déjà connue et c’est que les cyclistes sont allés au sol car un fan a sorti son bras plus que nécessaire pour prendre une photo. Ce qui a commencé par un souvenir possible s’est terminé par plus de 20 coureurs au sol.

Il Équipe NTT, qui avait subi la chute de Domino pozzovivo voulait alerter les téléspectateurs afin qu’aucune tragédie comme celle-ci ne se reproduise.

# TDF2020 C’est génial d’être @LeTour! Si nous pouvions appeler tous les spectateurs à prendre du recul alors que la course se termine. @ Pozzovivod est tombé en panne à la suite d’un fan avec une main tendue prenant une photo. Cela a entraîné un accident qui a tué une vingtaine de coureurs. pic.twitter.com/iaQxXDXhNg ? NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) 30 août 2020

BONJOUR! Bienvenue à la retransmission en direct de la deuxième étape du Tour de France. Après la journée la plus mouvementée d’hier, où Alexandre Kristoff a emmené le maillot jaune au sprint à Nice, aujourd’hui les coureurs affrontent le premier jour avec des ports de premier ordre.

Nous devrons également être très attentifs aux éventuels décrochages et aux éventuels dommages causés par l’infini de chutes survenues hier. Parmi les Espagnols, le pire arrêt a été Rafa Valls (Bahreïn McLaren), qui a dû être évacué après une fracture de la clavicule.