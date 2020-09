Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 02/09/2020

Ce mercredi, les sprinteurs profiteront d’une nouvelle opportunité de remporter une victoire lors de la 107e édition du Tour de France. Ce sera un jour après la première haute altitude et à la veille de la seconde.

Les 183 kilomètres entre Gap et Privas, qui vont d’est en ouest, offrent peu de difficulté et peu de terrain pour l’aventure. À l’exception de quelques kilomètres parallèles au Rhône, où le vent peut souffler de côté et favoriser l’apparition de fans.

Dans la dernière section, le vent sera frontal et les derniers kilomètres en fausse pente ascendante, ce qui peut aussi servir à un aventurier pour surprendre les équipes de sprinteurs.

L’étape intervient un jour après que le Tour de France a terminé sa première haute altitude, à Orcires-Merlette, dans les Alpes du Sud, et un jour avant leur arrivée au Mont-Aigoual, également haut de gamme, en le Massif Central.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) défend le maillot jaune avec 4 et 7 secondes sur ses rivaux les plus directs, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) est également à 11 secondes, le Français Guillaume Martin (Cofidis) 13 et le Colombien Egan Bernal (Ineos) 17.

L’équipe quittera Gap à l’heure à 13 h 10 (CEST) et son arrivée à Privas est prévue vers 17 h 30.

Données de l’étape 5

– Départ: Gap / 13 h 10 (CEST).

– Arrivée: Privas / 17h30

– Distance: 183 kilomètres.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Col de Serre Colon / 4 au Km 130

. Cte de Saint-Vincent-de-Barrs / 4 au Km 167.

Tour étape 5

Profil de l’étape 5

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.