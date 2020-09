Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/05/2020

Le Tour de France à nouveau ce samedi au contact de la haute montagne à travers les Pyrénées, avec la première des deux étapes qui accueillent ce massif qui, pourtant, ne propose aucun haut de gamme.

Les 141 km de Cazres-sur-Garonne et Loudenvielle n’offrent quasiment aucun terrain plat et sont une montée et une descente constantes avec deux cols de première classe et un hors classe.

La route se raidit à partir du kilomètre 48, avec l’ascension vers Ment et ses 6,9 kilomètres avec une pente moyenne de 8,1%.

Dès qu’ils terminent leur descente, ils arrivent aux rampes de Bals, d’une catégorie spéciale avec leurs 11,7 kilomètres à 7,7% de dénivelé et, sans continuité, à la Peyresourde, 9,7 kilomètres supplémentaires à 7,8%.

Le but de cette dernière difficulté a son sommet à 11,5 kilomètres de la ligne d’arrivée, qui descendra jusqu’à Loudenvielle.

Assez de terrain pour que les favoris du général commencent à déplacer leurs pions, sachant que le lendemain ils retrouveront la haute montagne.

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) défend la tête avec 3 et 9 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Colombien Egan Bernal (Ineos) est quatrième, à 13 secondes du maillot jaune.

L’équipe quittera Cazres-sur-Garonne à l’heure à 13h30 (CEST) et son arrivée à Loudenvielle est prévue pour 17h14.

Données de l’étape 8

– Départ: Cazres-sur-Garonne / 13h30 (CEST)

– Arrivée: Loudenvielle / 17 h 14

– Distance: 141 kilomètres.

– Conditions météorologiques:

. 28C au départ

. 20C à l’arrivée

. Vent du nord entre 15 et 30 km / h.

– Des élévations de montagne remarquables:

. Col de Ment / 1, 6,9 Km à 8,1% au Km 59,5

. Puerto de Bals / Special, 11,7 Km à 7,7% au Km 104,5

. Col de Peyresourde / 1, 9,7 Km à 7,8% à Meta.

Tour de l’étape 8

Profil de l’étape 8

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.