Tour de France 2020 :

Tour de France Suivez minute par minute la première grande étape de haute montagne dans les Pyrénées

Étape 8 du Tour de France en direct (Cazres – Loudenvielle) .

Après être resté sur les fans hier et se tenir maintenant à 1h34 du leader Adam Yates, faites de lui la cible pour tenter une grande attaque aujourd’hui. Celui de Bahreïn Il a déjà montré que s’il a des jambes il n’a pas peur d’attaquer et il est possible qu’il ait une certaine permissivité de la part des favoris pour s’échapper.

Si vous souhaitez découvrir l’analyse de notre spécialiste Nacho Labarga concernant les alavs, cliquez ici!

Aujourd’hui est un jour spécial car le Tour de France hier il s’est animé et aujourd’hui il a le grand premier plat de pure montagne dans les Pyrénées. C’est l’itinéraire que parcourront les cyclistes avec les trois grandes hauteurs de la journée. Prendre plaisir!

Cazres-sur-Garonne – Loudenvielle

141 kilomètres Voici les Pyrnes! Découvrez le parcours 3D de l’étape 8!

Voici les Pyrnes! Découvrez trac de ltape 8 en 3D! # TDF2020 # TDFunitedpic.twitter.com / TjrIlyBmDO ? Tour de France (@LeTour) 5 septembre 2020

Comme nous l’avons dit, aujourd’hui les grands grimpeurs du peloton seront inévitablement les protagonistes, nous pourrions donc voir des changements importants pour le classement général.

Aujourd’hui, une étape courte de 141 kilomètres mais extrêmement difficile. Le peloton affrontera deux ports de la première catégorie et un de la catégorie spéciale. Il Col de Ment (6,9km à 8,1%) ouvrez l’interdiction avant de commencer à penser au classique enchaîné Port de Bales (11,7 km à 7,7%) et Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%), dont la descente pourrait décider de la course parmi les membres d’une escapade qui pourrait avoir leur chance de victoire.

13:10 | BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue à la meilleure course cycliste du monde lors du premier grand jour de la plus haute montagne des Pyrénées. Êtes-vous prêt à suivre minute par minute cette étape 8 entre Cazres et Loudenvielle? Nous avons commencé!