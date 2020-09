Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 14/09/2020

Depuis 2012, Ineos, anciennement Sky, n’avait jamais perdu le Tour de France dans une impulsion sportive. La seule édition où il n’a pas grimpé au sommet des palmars a été 2014, lorsque son leader, le britannique Chris Froome, a subi plusieurs chutes qui l’ont contraint à la retraite.

L’emblème du cyclisme britannique, avec ses méthodes d’entraînement et tactiques révolutionnaires, a réussi à triompher lors de la ronde de gala avec Bradley Wiggins (2012), Froome (2013, 2015, 2016 et 2017), Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019) .

Sa domination écrasante était telle qu’à trois de ces occasions, il a conduit deux de ses coureurs au pdium de Paris.

Le train Sky, remplacé l’année dernière par le train Ineos, était intraitable sur et en dehors de la route. Sur le Tour, il a brisé la course d’une main de fer pour mener son leader à la victoire. Dans ses bureaux, il a signé les meilleurs coureurs à l’aide d’un chéquier.

Un modèle créé par Dave Brailsford qui a pourtant déraillé cette saison, dans lequel le Colombien Bernal, qui part en favori pour revalider le titre obtenu la saison dernière, ne semble pas en mesure d’atteindre son objectif.

De plus, les Ineos ont perdu l’hégémonie de la course, ils ont vu comment les Jumbo ont effectué un coup d’État dans le peloton pour prendre les commandes.

La dictature britannique a été remplacée par les Néerlandais, bien décidés à répéter le même modèle de domination pour mener son leader, le Slovène Primoz Roglic, à la victoire à Paris.

Les silhouettes jaunes et noires de ses coureurs reprennent le schéma de leurs prédécesseurs, un rythme infernal sur les montées qui réduit les options d’attaque adverses et permet à leur leader de conserver une position privilégiée.

D’autant que le moment décisif de l’édition 2020 du Tour est le contre-la-montre de l’avant-dernier jour, exercice dans lequel, sur papier, le vainqueur du Tour d’Espagne l’année dernière démarre avec un avantage théorique.

L’émergence du Jumbo a coïncidé avec le déclin des Ineos, au point qu’on ne sait pas si l’un est une conséquence de l’autre.

L’équipe britannique a choisi de disputer le Tour de France avec une seule référence, Bernal, et de laisser hors de son groupe de 8 deux anciens vainqueurs, les Britanniques Froome et Thomas.

Un pari risqué qui les a amenés à convoquer l’Équatorien Richard Carapaz à la dernière minute, alors qu’il avait programmé sa saison pour tenter de renouveler sa victoire dans le Giro d’Italia.

Mais l’ex de Movistar et les autres écuyers théoriques, le Britannique Luke Rowe, le Polonais Michal Kwiatkowski, le Russe Pavel Sivakov ou le Néerlandais Dylan van Baarle, semblent subir la même perte d’énergie de leur chef.

Au point que son ancien préparateur physique Sean Yates, l’homme à qui beaucoup attribuent la recette du succès de l’équipe depuis des années, a critiqué la préparation de la formation.

Et Wiggins, le premier Britannique à triompher à Paris, de la sélection, surtout de l’absence de Thomas, qui à son avis aurait été un bon remplaçant face à l’évanouissement de Bernal.

La tendance inverse est vécue par le Jumbo, une équipe formée avec un budget moindre, mais qui a réussi à mettre en place des machines efficaces autour de Roglic.

Le Slovène est, à 30 ans, en pleine maturité sportive et dispose à son service d’une armée de soldats en pleine capacité.

A commencer par le Néerlandais Tom Dumoulin, pour beaucoup candidat au titre s’il faisait partie d’une autre équipe. Ou encore le Belge Wout van Aert, qui après avoir bouclé son leader a eu la force de s’inscrire à deux étapes du sprint et, quelques jours plus tard, d’imposer un rythme infernal au Grand Colombier qui a pris une bonne partie du peloton à l’écart.

Son soulagement a été pris par l’Américain Sepp Kuss, qui a achevé une tâche d’équipe qui n’a donné aucun répit à ses rivaux.

Le vétéran allemand Tony Martin, transformé en sergent de fer dans la plaine, le Néerlandais Robert Gesink à l’arrière et Dumoulin comme dernière cartouche, un mur pour contrôler la course dans le plus pur style Ineos.

Luis Miguel Pascual

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.