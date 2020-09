Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

La Colombie affronte la deuxième partie du Tour de France en tant que pays avec le plus de cyclistes classés dans le Top-10, quatre, prêt à défier les deux Slovènes qui ont montré le plus de force jusqu’à présent.

Egan Bernal (Ineos), défenseur du titre, est deuxième à 21 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma); Nairo Quintana (Arksa-Samic), qui a signé trois podiums, est cinquième, 32 secondes derrière; Rigoberto Urn (Education First), deuxième en 2016, est sixième à la même distance; et Miguel ngel Lpez (Astana) est neuvième à 1 minute et 15 secondes.

Les quatre Colombiens, qui débutent en tant que leaders de leurs équipes respectives, ont bien enduré le match aller de la compétition et conservent leurs options intactes.

Devant eux, deux Slovènes émergent, Roglic, soutenu par le Jumbo-Visma, l’équipe la plus forte, a remporté une étape et porte le maillot jaune; et Tadej Pogacar (Emirats EAU), l’homme le plus fort des Pyrénées, avec une victoire d’étape et une démonstration d’impudence.

“Sans aucun doute, ce sont deux grands rivaux, mais il y en a d’autres”, analyse lors de la première journée de repos Quintana, qui a surmonté la première semaine avec un seul point noir, les 11 secondes qu’il lui restait dans la deuxième étape des Pyrénées avec la fin à Laruns .

Le pilote Arka-Samic, qui jusque-là était resté parmi les meilleurs et avait même lancé une attaque, parie sur son expérience et reste calme malgré le temps imparti. Il est conscient qu’il y a du chemin à parcourir où ses vertus de grimpeur extrême seront les plus appréciées.

Pour ce faire, il doit surmonter une deuxième semaine dangereuse, avec plusieurs étapes plates dans lesquelles le vent peut être un facteur de risque, l’obligeant à être vigilant.

BERNAL AVEC MORAL

Le même esprit montre Bernal, qui dans la deuxième étape des Pyrénées a retrouvé son moral, après avoir montré quelques signes de faiblesse dans la première.

Le cycliste Ineos vit un Tour particulier avec le numéro 1 auquel il a droit en tant que défenseur du titre, une condition qui, cependant, ne le met pas à l’abri de la menace de rivaux très forts.

En pariant, il partage le favoritisme avec Roglic et, pour la première fois depuis plus d’une décennie, son équipe n’est pas la plus forte du peloton, une condition à laquelle ressemble le Jumbo slovène.

Malgré tout cela, Bernal est déjà deuxième d’un Tour qui n’a pas encore montré de grandes différences et où tout indique que les équipes seront moins décisives que les individualités.

Le Colombien sait, comme Quintana, qu’il s’agit d’une course de longue distance et l’an dernier il a démontré l’efficacité de sa stratégie consistant à passer du moins au plus.

Urn joue également la carte expérience. Le cycliste Education First n’a donné que 11 secondes, la même chose que Quintana et au même endroit, mais devant il a des ports où il peut prouver sa valeur.

“ SUPERMNE N’ABANDONNE PAS

Quelque chose de pire a-t-il »Supermn Lpez, qui a donné plus de temps dans la deuxième étape des Pyrénées, mais fait face à ce qui reste avec une bonne humeur.

“Le bilan de ces neuf jours est assez bon, nous sommes là, une minute et quelques-uns des meilleurs, mais il en reste plus de la moitié. Nous sommes calmes avec ceux que nous avons (…) Dans ce Tour, rien ne s’est encore passé” fit remarquer le cycliste d’Astana.

Sans oser dire s’il devait finir sur le podium, `Supermn a indiqué qu’il avait des options et qu’il devait se battre pour cela.

Sinon, il n’exclut pas d’aider certains de ses compatriotes pour que la Colombie puisse ajouter une deuxième victoire au Tour après la première remportée l’an dernier par Bernal.

Luis Miguel Pascual

