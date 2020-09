Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/09/2020

Nairo Quintana (Arka-Samic) l’a laissé tomber, Egan Bernal (Ineos) l’a écarté et Miguel ngel Lpez (Astana) a jeté des balles. La proposition d’une alliance colombienne de répéter la victoire sur le Tour de France semble avoir peu d’options pour aller de l’avant.

La situation de course le permet. Quatre cyclistes colombiens figurent parmi les dix premiers du classement général, dominés par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et qui comprend également son compatriote Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis).

Ce scénario prévoit un duel entre la Colombie et la Slovénie pour la victoire finale sur les Champs Elysées, même si en cyclisme le drapeau passe derrière le maillot.

Pour Quintana, il semble que Roglic et Pogacar ont uni leurs forces pour la solidarité nationale sur les pentes de Peyresourde lors de la première étape pyrénéenne.

“J’ai pris les devants et ils ne voulaient pas donner de relais”, a déclaré le coureur d’Arkea, cinquième au général, 32 secondes derrière Roglic.

“Nous devrons faire une alliance colombienne si un jour elle se présente et cela peut se faire ainsi”, a ajouté l’homme Boyac, qui est monté trois fois sur le podium à Paris, deux à la deuxième marche et une à la troisième.

Mais l’idée n’est pas tombée sur un terrain fertile pour ses compatriotes. Du moins à Bernal, le mieux classé d’entre eux et le seul à être entré sur les Champs Elysées en jaune.

“J’aimerais que, si ce n’est pas moi ou mon équipe, un autre Colombien gagnera le Tour de France. Mais ce n’est pas si facile de dire” nous allons faire une alliance tous les Colombiens, allez, nous attaquons, nous donnons des relais et nous arrivons “, Bernal a exprimé son opinion sur la télévision ESPN pendant la journée de repos.

Le second du général a critiqué d’une manière particulière que la proposition venait de Quintana, qu’il accusait de ne pas avoir beaucoup collaboré aux fuites.

“Surtout, que Nairo le dise. Plusieurs fois, j’ai attaqué, je suis allé avec lui, je lui ai demandé des secours et il ne passe pas”, a déclaré le cycliste Ineos.

En tout cas, Bernal n’a pas voulu fermer définitivement la porte à cette alliance au cas où la course le permettrait.

“Cela va être très compliqué, mais si l’opportunité est donnée qui nous favorise les Colombiens que nous soyons là, pourquoi ne pas prendre le relais?”, A-t-il assuré.

Celui de Zapaquir estime que, avant tout, le professionnalisme doit prévaloir lors de la planification de la course et que chaque cycliste doit «chercher ses opportunités». “J’espère que Nairo le fera.”

Les deux Colombiens semblent se marquer au loin. Il reste quelques jours avant que la route ne se raidisse et n’atteigne leur terrain de prédilection, où ils doivent démontrer la qualité des «coléoptères».

Le Tour traverse la France d’ouest en est, en des jours de nerfs qui se terminent par un “sprint”. Quintana a subi une chute ce mardi qui ne semble pas avoir causé de conséquences physiques, tandis que Bernal avance sans problème avec le maillot blanc du meilleur jeune.

Le sixième au classement général est Rigoberto Urn (Education First), qui n’a pas commenté l’éventuelle alliance colombienne.

Celui qui l’a fait est Miguel ngel `Supermn Lpez, neuvième au général, à 1 minute et 15 secondes du leader.

Le pilote Astana ne voit pas cela comme une option pour le moment, tant qu’ils conservent tous des options individuelles au général, mais il ne l’exclut pas quand un seul a des options de victoire.

“Pour le moment, chacun court pour son équipe et ses intérêts. Mais au final on est des compatriotes, du même pays, quand le Tour est devenu un peu plus dissocié, on peut collaborer. Pour ma part, il n’y aurait pas de problèmes pour faire une alliance, ce serait Ravi de remporter un deuxième Tour pour la Colombie », a-t-il déclaré.

