Tour de France “Bulles”, distanciation sociale, tests et masques, quelques-unes des mesures ASO

Selon le portail américain spécialisé dans le cyclisme VeloNews, ASO, la société en charge de l’organisation du Tour de France déjà a un plan pour lutter contre le Coronavirus lors de cette édition du Tour. Des protocoles stricts ont été mis en place pour préserver la santé et ainsi garantir que la course peut se dérouler normalement.

En premier lieu, si deux coureurs ou membres du staff d’une même équipe présentent des symptômes sévères ou sont testés positifs par Covid-19, toute l’équipe sera éliminée du Tour de France. Cette mesure, comme expliqué dans un document de 18 pages qui décrit la liste de tous les protocoles, consiste à essayer de contrôler le virus au moment où se déroule la course cycliste la plus importante de la saison.

En aucun cas, le Tour ne sera suspendu si au sein de l’équipe il y avait un cas positif dans Covid-19, puisque la personne infectée sera éliminée directement et, dans le cas de l’enregistrement de deux ou plusieurs infections dans la même équipe, l’équipe sera éliminée mais la course continuera avec une normalité «totale» dans les limites de ce que la pandémie permet.

Tellement de les médecins des équipes participantes en tant que personnel médical de la course ils agiront comme juges et bourreaux dans les cas les plus légers, et ils ceux en charge de décider si un coureur peut démarrer une étape après avoir montré des symptômes mineurs d’une possible infection Covid-19.

Toute personne proche du Tour qui a été en contact étroit avec un cycliste ou un membre du personnel dont le résultat est positif pendant la compétition peut également être expulsée du Tour, en plus de devoir purger la quarantaine de 14 jours. Les officiels de course seront très vigilants sur la «recherche des contacts».

Officiel: le Tour de France se déroulera du 29 août au 20 septembre

La 107e édition du Tour de France a laissé une certaine incertitude sur ce qui pourrait se passer si un cas positif est connu à Covid-19, mais ASO, l’organisation de la course a partagé le règlement sanitaire avec les équipes avant le départ de Nice le 29 août.

Ce règlement regroupe le plan de travail sur la manière dont les équipes participant au Tour doivent gérer, protéger et suivre leurs cyclistes et leurs entraîneurs, limité à 30 par équipe. Ce plan de travail commencer trois jours avant le départ de la course et courir jusqu’au 20 septembre dans ce qui sera une tournée sans précédent.

Concept de “bulles”, fréquence et soumission aux contrôles Covid-19. Il s’agit généralement des mesures préventives décrites dans le document fourni par ASO. Les objectifs ne sont autres que limiter la portée du Tour et, surtout, minimiser le contact de tous les participants de la course pour “sauvegarder la santé des cyclistes, du personnel technique et de toutes les personnes liées au Tour afin que l’événement puisse se dérouler normalement”.

Fini les selfies avec les grands cyclistes. La distanciation sociale sera poussée à l’extrême lors du prochain Tour de France 2020. L’UCI a déjà souligné que le concept de «bulle» est essentiel pour que tout se passe comme il se doit. L’idée de La “bulle” est que si toutes les personnes impliquées dans le Tour en son sein sont exemptes de Covid-19, le risque de propagation est réduit notamment. Pour entrer dans les «bulles» respectives, toutes les personnes subissent deux tests Covid-19, à l’exclusion de toute personne dont le test est positif.

Positif d’un coureur d’Israël dans la Vuelta a Burgos .

Les cyclistes inscrits pour courir le Tour de France qui ont été testés positifs aux contrôles avant le départ de la course peuvent être remplacé par un partenaire en bon état jusqu’à 10 h le 29 août, le jour du départ de la course à Nice. Pendant les deux jours de congé, 7 et 14 septembre toutes les personnes liées à la compétition seront soumises à des tests PCR pour savoir s’ils ont été infectés ou non pendant cette période.

De plus, les symptômes seront étroitement surveillés. Avant et après chaque étape, les médecins doivent évaluer la santé des cyclistes et du personnel technique grâce à une liste qui permettra de suivre les symptômes possibles d’une éventuelle contagion tels que toux, fièvre, essoufflement, douleur et fatigue. Ainsi, les cliniciens peuvent classer les symptômes comme “modéré” ou “suspect” et ils partageront leurs informations avec le personnel médical du Tour de France.

Les règlements exigent utilisation de masques avant et après les étapes, qui comprend les bus et les voitures de l’équipe. En outre, ces règles seront également adoptées par les fans et les médias, qui organisent les conférences de presse en ligne.

Les cyclistes et le personnel qualifié seront les seuls à pouvoir accéder au parking des bus de l’équipe avant chaque étape. En outre, une zone mixte sera créée pour les médias qui devront adopter les mesures de distanciation sociale nécessaires. Les masques seront obligatoires pour tous les employés.

Célébration de Jakob Fuglsang (Astana) avec masque sur le podium d’Il Lombarda 2020 .

Les hôtels dans lesquels les coureurs et leurs équipes séjourneront devront également respecter une série de règles. Chaque équipe restera dans son usine, avec des contrôles pour entrer dans certaines zones de l’hôtel.

Toute personne qui ne respecte pas les réglementations sanitaires qui rendent possible le Tour de France, être expulsé de la course. Ce règlement est mis en œuvre pour contrôler le virus qui, à ce jour, continue de faire de nombreuses victimes. Ainsi, si la propagation du virus connaît une augmentation significative des cas dans les semaines qui restent à la célébration, ce sera le gouvernement français qui aura le dernier mot.

Le Tour de France, en outre, a un autre changement important pour la 107e édition. Depuis cette année, ASO a décidé qu’il n’y aura pas deux hôtesses sur le podium à la fin de chaque étape. A partir de cette édition, il y aura un homme et une femme procéder à la livraison des maillots et des trophées.

La Vuelta a Espaa a été la première compétition à éradiquer cette performance macho où les femmes sont placées à l’image du podium avec les vainqueurs des étapes. Enfin, le Tour de France a décidé de prendre la même mesure.