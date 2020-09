Tour de France 2020 :

Tour de France La sixième journée a de nouveau eu une arrivée décaféinée sur la montée vers La Lusette

Adam Yates, Alejandro Valverde et Mikel Landa .

Que ce Tour de France Être atypique dans les sports supplémentaires est évident, mais dans le sport, ce n’est pas différent. Les grands favoris du classement général savent clairement que la stratégie de cette première semaine de course est claire: personne ne bouge.

Espagnol Mikel Landa (Bahreïn McLaren) assuré, à l’issue de la sixième étape avec but dans le Mont Aigoual, peut être “Il y a un peu peur de se précipiter, de frapper une chaleur et de perdre du temps”.

Encore une journée de drapeau blanc entre les favoris, qui ont terminé la journée à la même heure, sans changements au général, dans laquelle le cycliste Alavs est dans le groupe des candidats à 13 secondes du leader, le Britannique Adam Yates.

“Nous sommes allés à toute vitesse et il y a peu à faire. Il est possible qu’il y ait un peu peur de se précipiter et de frapper une chaleur qui non seulement ne vous fait pas gagner du temps, mais vous pouvez le perdre. C’est une fin comme aujourd’hui était difficile. faire la différence», a-t-il assuré. Landa, qui se disait« de mieux en mieux »physiquement, espère avec espoir les étapes pyrénéennes, qui auront cette année le but loin des sommets: “Ces étapes peuvent être un peu différentes, il peut y avoir plus de mouvements, plus de stratégies, il y aura des fuites … Elles peuvent être belles”.

Alejandro Valverde (Movistar) Il a utilisé l’ironie pour expliquer pourquoi une tournée aussi rare et a déclaré que “La vie est bizarre, il suffit de nous voir tous ici avec un masque”.

Pour le champion du monde 2018, situé au général 34 secondes derrière le leader, l’idée générale de toutes les équipes est d’économiser de l’énergie pour la dernière semaine de course: “C’était une étape rapide, nerveuse et avec un rythme très, très fort à la fin. Nous sommes toujours proches au classement général, nous y allons au jour le jour”..

L’anglais Adam Yates Il justifiait que la sixième étape ait été soudée sans attaques entre les favoris car il fallait économiser de la force pour le reste: “Il y avait un groupe devant, de bons cyclistes, mais aucun dangereux pour le classement général. Nous avons contrôlé la course, mais comme il n’y avait pas d’options pour gagner l’étape, nous n’avons pas attaqué”dit le coureur de Mitchelton.

“A la fin il y a eu une montée très dure, c’était difficile de tenter une grande offensive et la dernière montagne n’était pas assez dure. Attaquer aurait été un gros effort pour peu de résultat, j’ai préféré conserver mes forces pour les prochains jours”il ajouta.

Le cycliste a indiqué qu’il tenterait de remporter une victoire le week-end prochain dans les étapes pyrénéennes, où son frère jumeau Simon a déjà gagné: “Pourquoi pas? Quand j’arriverai en haute montagne, essayez de faire quelque chose. C’est pourquoi je préfère économiser de l’énergie aujourd’hui. Mais quand j’arriverai en haute montagne, j’essaierai”, indiqué.