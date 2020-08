Tour de France 2020 :

Tour de France Luis Gmez, responsable de l’opérateur logistique Tour, explique l’organisation

Il Tour de France commence ce samedi à Agréable. ASO, la société organisatrice, fait face à l’un des plus grands défis de son histoire d’avoir à organiser un édition que la pandémie a compliqué à des limites insoupçonnées. Parmi les organisateurs se distingue un Responsable espagnol qui est aux commandes de l’entreprise qui gère toutes les opérations logistiques.

“Cette année, nous nous rencontrons 40 ans de relation avec le Tour de France. ASO Il compte sur nous depuis quatre décennies et cela signifie que notre mariage est heureux et efficace », souligne-t-il à MARQUE Luis Gmez, Directeur général des transports pour XPO Logistics Europe, leader mondial des problématiques de logistique et de transport là où ils travaillent 100000 personnes avec un chiffre d’affaires de 17000 millions de dollars et dont le parent est américain mais a une forte implantation en Europe et Espagne.

“Notre travail consiste essentiellement à gestion logistique et transport de marchandises, principalement par la route. Dans la zone de Le transport XPO, il existe une division spécialement dédiée aux événements sportifs, totalement spécialisée et c’est là qu’elle entre en jeu le tour, qui est le joyau de la couronne bien que nous fassions un autre événement sportif comme le récent Dauphin ce qui s’est avéré utile pour préparer la ronde de gala. Nous gérons également la logistique d’autres types d’événements tels que football, course automobile ou snowboard … Nous ne nous soucions vraiment pas de l’événement car ce qu’il faut, c’est le même: des équipes hautement qualifiées, du matériel spécialisé et un grand professionnalisme », prévient-il à peine quatre jours avant le Grand Départ.

“Vous devez être prêt à changer en trois heures quelque chose que vous avez préparé pendant des mois”

Luis Gmez XPO Logistique

L’axe principal de l’organisation logistique est centré sur les dispositifs de résultats et d’objectifs: «Le plus important est la préparation des deux. Nos équipes préparent la clôture et le périmètre pour assurer la sécurité de l’événement. Cette année, nous avons aussi le défi de Covid-19. Il Tour C’est le troisième événement le plus important au monde et ce sera le premier à se tenir avec le public au milieu de la pandémie. Il a été articulé en collaboration avec l’organisation Tour et se conformer aux règles de sécurité du pays, un manuel rempli de mesures pour résoudre ce problème. Nous avons trois personnes dédiées exclusivement à Covid, contrôler la température, suivre les cas, administrer le matériel des gels et des masques … Tout symptôme ou problème sera signalé par eux et nous en assurerons le suivi au quotidien ».

En ce qui concerne les difficultés supplémentaires que ce cours rencontre, Gmez en souligne trois: «Le premier défi que nous avons eu avec le Tour c’est la date. Nous avions tout prêt pour juillet, puis c’est passé fin août. Le deuxième défi est venu avec le thème sanitaire. Comme lui Tour C’est une question qui suscite une grande fierté chez nos chauffeurs, nous avons eu de nombreux candidats pour mener à bien cette mission au sein de l’entreprise, même dans les circonstances actuelles où certains ont peut-être hésité à s’exposer ou non. Le troisième passe par la technologieEn pleine crise, nous avons ajouté de nouveaux outils qui nous permettent de mieux suivre et optimiser notre flotte. “.

“Le plus grand défi de cette édition du Tour est de contrôler les gens”

Luis Gmez XPO Logistique

Tout d’abord, ils doivent avoir une taille. “L’une des caractéristiques du Tour c’est que ça se passe en direct et une étape peut être modifiée en quelques heures avant qu’il ne démarre ou même à pleine vitesse, comme cela s’est produit l’année dernière Tignes. La journée s’est terminée plus tôt que prévu par la tempête et nous avons dû réorganiser la logistique pour nous adapter à ce changement et assembler et démonter tout en un temps record. La priorité est que tout se termine bien, la sécurité des personnes impliquées est la chose la plus importante et c’est pourquoi cette année nous allons redoubler d’efforts dans la signalisation et dans tous les détails qui affectent cet aspect “, souligne un expert qui, pendant ces quatre décennies, a vu une grande évolution dans le ‘Big Boucl». «Depuis 40 ans, nous grandissons tous les deux ensemble. 71 personnes qu’ils partent, normalement 70% de ceux qui sont déjà allés plusieurs fois au Tour. Heureusement, l’une des choses qui a changé a été la décongestion des routes. Cela a simplifié notre travail. “

Le succès des cyclistes dépend de la vitesse à laquelle ils pédalent, dans l’organisation du transport et de la logistique c’est similaire. “Il Météo que nous avons établi pour le montage et le démontage est environ quatre heures, bien que cela dépende de certaines circonstances. Nous avons quatre équipes et un boss de chaque équipe, nous chronométrons parce que nous le prenons comme la Formule 1. Cette année, le temps ne sera pas si important mais que tout se déroule correctement et en toute sécurité », dit-il avant de révéler la plus grande difficulté que présente cette course: “La chose la plus difficile pour l’organisation de la tournée sera de contrôler les gens, que les fans ne se pressent pas. . Cette fois, ce sera la bête de somme. “

Gmez, qui reconnaît que la tournée française n’est pas ce qui apporte le plus de chiffre d’affaires à son entreprise bien que ce soit l’un des événements qui leur donne le plus de prestige, finit par révéler la clé du succès: «Cela passe par l’agilité et la sécurité que notre entreprise apporte L’organisation. Être flexible, être sur le terrain et avoir la capacité de changer en trois heures ce que vous préparez depuis des mois est notre principal atout et pour quoi ASO nous fait confiance. ” Le Tour est entre les mains d’un Espagnol.