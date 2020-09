Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Le cycliste colombien Miguel Ángel `Supermán´ López (Astana) a estimé ce mardi que malgré le temps qu’il a cédé lors de la première semaine du Tour de France, ses options sont ouvertes pour atteindre le podium final de la course.

“Le bilan de ces neuf jours est plutôt bon, nous sommes là, une” minute “et quelques-uns des meilleurs, mais il en manque plus de la moitié. Nous sommes calmes avec ceux que nous avons”, a déclaré le cycliste d’Astana, neuvième au général. 1 minute et 15 secondes derrière le leader, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Le cycliste colombien a indiqué que, pour l’instant, la course est ouverte, car “rien ne s’est passé” lors des neuf premières étapes “dures et exigeantes”.

López, qui conteste son premier Tour, a reconnu que c’est un test “avec plus de tension” que le Giro d’Italia ou la Vuelta a España parce que “tout le monde a les yeux dessus”, mais qu’au final “c’est quand même une course de plus “.

En ce qui concerne ses options, Supermán a assuré que “vous ne pouvez pas savoir avec tout ce qui reste pour la fin” parce que “il y a beaucoup de risques” et “vous pouvez avoir une journée avec moins de force”.

“C’est pourquoi il faut profiter de chaque jour qui passe sans penser à demain. Dans une course comme celle-ci, les choses se passent tous les jours”, a-t-il déclaré.

Le cycliste d’Astana a souligné que quiconque est maintenant dans le “top 10” peut gagner, y compris ses trois compatriotes de Colombie, Egan Bernal, deuxième au général, Nairo Quintana, cinquième, et Rigoberto Urán sixième.

“Egan est en deuxième position, il a un moral élevé, il peut prendre la journée avec le moral. Rigo peut très bien se démarquer, il est assez vétéran, il sait faire ses choses et il va petit à petit. Il a beaucoup d’expérience et il peut le faire. plutôt bien », dit-il.

López, qui a également souligné la force des Slovènes Roglic et Pogacar, n’a pas exclu qu’il puisse y avoir collaboration entre Colombiens si l’un d’eux opte pour la victoire et les autres ont déjà perdu leurs options.

“Pour le moment, chacun court pour son équipe et ses intérêts. Mais au final nous sommes des compatriotes, du même pays, quand le Tour a été un peu plus dissocié, il est possible de collaborer. Ravi de remporter un deuxième Tour pour la Colombie », a-t-il déclaré.

