Tour de France 2020 :

Tour de France Trois Espagnols complètent la liste

Mikel Landa sera le leader de la Bahreïn-McLaren dans le Tour de France 2020. MARQUE

L’équipe Bahreïn McLaren a déjà publié la liste des huit coureurs qui participeront au Tour de France. Celui-ci a Mikel Landa en tant que leader, et être accompagné de coureurs importants tels que l’Italien Damiano Caruso ou Pello Bilbao, récent vainqueur du championnat d’Espagne de contre-la-montre.

La liste est complétée par l’italien Sonny Colbrell, l’Autrichien Marco Haller, Slovène Matej mohoric, les neerlands Wout poels et Rafa Valls, qui sera le troisième espagnol, la nationalité prédominante dans l’équipe.

La Grande Boucle démarre le 29 août dans ce qui est une édition reportée pour le coronavirus. Les protagonistes qui y seront présents avec Mikel Landa se font déjà connaître. Cependant, des inconnues demeurent, comme savoir quel état obtenir Primoz Roglic après la chute du Dauphin.

Il a été confirmé que le sprinter britannique ne sera pas en France. The Dimension Data l’a déjà laissé hors de la liste l’année dernière et il sera difficile de revoir le cycliste vétéran à la ronde de gala. Il y a remporté 30 victoires, les quatre dernières en 2016, et le rêve d’atteindre les 34 ans d’Eddy Merckx et de devenir ainsi le pilote avec le plus d’étapes dans l’histoire du Tour lui échappe.