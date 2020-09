Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/05/2020

Le cycliste français Nans Peters (AG2R La Mondiale), vainqueur de la huitième étape du Tour de France lors de sa première participation à l’épreuve française, a assuré avoir réalisé “un rêve”.

“C’est fou. C’était déjà quand j’ai gagné une étape dans mon premier Giro d’Italia mais c’est le Tour. J’ai réalisé un rêve”, a-t-il déclaré.

«Je pensais que ça valait le coup d’essayer et que je devais entrer dans l’escapade. Quand j’étais seul avec Ilnur Zakarin, je savais qu’il était plus fort que moi en montant, mais je n’ai pas baissé les bras. Puis je l’ai vu descendre de peur, et je me suis jeté» a commenté le pilote AG2R La Mondiale.

Peters a assuré qu’il avait couru toute la scène sans l’écouteur, donc il n’avait aucune indication de ses réalisateurs.

“J’ai couru avec intuition, mais jusqu’à ce qu’il reste deux kilomètres, je ne me voyais pas avec la victoire”, a-t-il déclaré.

