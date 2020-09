Tour de France 2020 :

Tour de France Le leader de Groupama a dû oublier toute option pour le Tour de France

Thibaut Pinot, désolé après la huitième étape .

Thibaut Pinot, qui portait sur ses épaules le poids des espérances françaises Tour de France 2020, a subi ce samedi un évanouissement qui le prive d’options de réussite et a assuré qu’après avoir signé «un autre échec» il commence à envisager son avenir: “Ma carrière entre aujourd’hui dans une nouvelle étape, il y a déjà trop d’échecs”. Le cycliste de Groupama franchi l’objectif de Loudenvielle à près de 20 minutes des favoris.

Pinot avait déjà été contraint de se retirer lors des deux dernières éditions du Tour alors qu’il était en bonne position pour monter sur le podium à Paris pour la deuxième fois de sa carrière, après l’avoir fait en 2014.

Le cycliste de 30 ans a déclaré souffrir de lombalgies qui l’empêchaient de pédaler, il est donc tombé en deçà du groupe de favoris lors de l’ascension vers le port de Bals, première promotion de catégorie spéciale de cette édition de la course. Bien qu’entouré de plusieurs compagnons, il a atteint le but de manière douloureuse: “C’est une journée compliquée. Je veux m’excuser auprès de mes coéquipiers, de ceux qui me soutiennent. J’ai toujours dit que le cyclisme, c’est se battre, profiter et gagner des courses, mais il y a déjà trop d’échecs”, il a déclaré.

Pinot a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se retirer de la course pour le moment et a encouragé ses coéquipiers à remporter des victoires d’étape. Votre directeur, Marc MadiotJ’ai avoué que Pinot avait des problèmes physiques ces derniers jours, mais ils étaient convaincus qu’il pourrait récupérer, ce qui ne s’est pas produit. “Nous l’avons masqué depuis quelques jours, mais lorsque la chose difficile est arrivée, nous n’avons pas été en mesure de le faire”, a-t-il déclaré.

Nous le masquons depuis quelques jours, mais lorsque le problème est survenu, nous n’avons pas pu le faire “

Marc Madiot, directeur de Groupama

L’année dernière, alors qu’il était cinquième au général et l’un des hommes les plus forts de la montagne, avec une victoire Tourmalet et une deuxième place dans Prat d’Albis, parti en larmes sur le chemin de Tignes. Le cycliste vosgien est venu sur le Tour avec l’ambition de le gagner, ce qu’aucun Français n’a jamais réalisé. de Bernard Hinault en 1985.

Maintenant, les yeux du pays sont focalisés sur Romain Bardet, qui occupe la quatrième place et qui est arrivé à gratter quelques secondes aux favoris de la première étape pyrénéenne.

Le cycliste de AG2R, deuxième à Paris en 2016 et troisième l’année suivante, il n’avait pas prévu de participer au Tour cette saison, dans lequel sa priorité était d’être Italie spin. Cependant, la pandémie de coronavirus a complètement changé le calendrier et le Français de 29 ans a finalement décidé de participer à la ronde de gala, dans laquelle il n’a pas échoué depuis 2013 et a signé cinq «top 10».