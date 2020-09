Tour de France 2020 :

Tour de France Le Slovène a été la grande attraction de la course parmi les favoris et a récupéré 40 secondes

Tadej Pogacar (EAU) entre sur la ligne d’arrivée .

slovène Tadej Pogacar (Emirats EAU), grand animateur de l’étape attaquant dans le groupe des favoris à 5 kilomètres de la fin, il a commenté qu’il avait décidé de jouer son tour offensif quand il a vu que les rivaux se regardaient et à la limite de la force: “J’ai vu que les rivaux se regardaient et qu’ils allaient à la limite, ce pour quoi j’ai eu l’occasion d’attaquer. J’ai accéléré à toute vitesse pendant les 5 derniers kilomètres jusqu’au sommet”.

Troisième classé dans Le retour 2019, 21, a réussi à quitter le groupe de favoris dans l’ascension vers le Peyresourde, il a ouvert une différence qui est devenue 1h30 et dans la dernière descente vers Loudenvielle ce revenu a été réduit: “Dans la descente, j’ai tout donné et j’ai essayé de faire autant de différence que possible. Au final, j’ai pu prendre une avance de 40 secondes, donc c’était une bonne journée pour moi.”

Le français Nans Peters, vainqueur de la huitième étape du Tour de France Lors de sa première participation à la ronde de gala, il a assuré avoir réalisé un rêve: “C’est fou. C’était déjà quand j’ai gagné une étape dans mon premier Giro d’Italia mais c’est le Tour. J’ai réalisé un rêve”, indiqué.

“Je pensais que ça valait la peine d’essayer et que je devais entrer dans l’escapade. Quand j’étais seul avec Ilnur Zakarin, je savais qu’il était plus fort que moi en montant, mais je n’ai pas baissé les bras. Puis je l’ai vu redescendre de peur, et je me suis jeté”a commenté le pilote AG2R.

Peters a assuré qu’il avait couru toute la scène sans l’écouteur, donc il n’avait aucune indication de ses réalisateurs: “J’ai couru avec intuition, mais jusqu’à ce qu’il reste deux kilomètres, je ne me voyais pas avec la victoire”, a-t-il assuré.