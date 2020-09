Tour de France 2020 :

Tour de France Terrain propice aux évasions, à l’ombre de l’étape difficile de dimanche

Profil et parcours de l’étape 14 du Tour, aujourd’hui, Clermont Ferrand – Lyon

Il Tour de France affronte aujourd’hui, 12 septembre, sa quatorzième étape: un voyage de 194 kilomètres entre Clermont-Ferrand et Lyon. Un jour de demi-montagne Après la journée exigeante avant et avec une finale qui, bien que théoriquement donne un avantage aux équipes, a des «pièges» qui peuvent donner des options aux tentatives.

L’étape comprend chauteurs inco marquables: trois quarts, un deuxième et un troisième, en plus de quelques sections qui n’ont pas mérité cette considération mais dans lesquelles l’équipe ira aussi montée. Peu de temps après la sortie, vous monterez au Château de Aulteribe: un mur d’un kilomètre à 8,4% (4). Avant la mi-parcours de l’étape, les deux plus grandes difficultés sont affrontées. D’abord le Col du Bal (10,2 km à 5,6%, deuxième) et la Cota de Courreau (quatre kilomètres à 5,7%, troisième). Plus tard, montée et descente soutenues dans les 40 derniers kilomètres mais, entrecoupées, deux hauteurs de quatrième: Duchere (1,4 km à 5,6%) et Croix-Rousse (1,4 km à 4,8%), déjà à cinq kilomètres de la ligne d’arrivée.

Il ne faut pas s’attendre à de grandes batailles entre les chefs du général – surtout pas Grand Colombier aux portes – bien qu’il y ait lieu pour des embuscades. Plus susceptible d’être un fuite, en groupe ou en solitaire.

À ce stade, le numéro 14 arrive en tant que leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma), suivi de Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) à 44 secondes, et Egan Bernal (Ineos Grenadiers) à 59 secondes. Le premier espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), neuvième, à 1h55. Enric Plus est le dixième, à 2:54.

Le peloton partira de Clermont Ferrand à 13h20, heure de la péninsule espagnole, et doit arriver à Lyon entre 17h45 et 18h11, selon la vitesse moyenne du groupe.