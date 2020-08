Tour de France 2020 :

Deux mois sans quitter la maison. «Dans ma vie, j’avais fait tellement de roller », a l’habitude de répéter Alejandro Valverde. Encore deux mois avant la première course. Et quatre semaines supplémentaires jusqu’à l’arrivée du Tour, toujours à l’affût des dernières nouvelles, celles en direct où les éditions numériques de tous les journaux racontent l’évolution de l’heureuse pandémie. Il y a toujours eu la crainte que les autorités françaises décident d’annuler le test en raison d’une épidémie massive ou d’un confinement dans le pays.

Et que trouvez-vous? Des routes peu pratiques, des descentes à travers les montagnes environnantes de Nice transformées en patinoires et en risque de chute qui renvoie le cycliste chez lui dès le premier virage.. Prendre le vent la saison la plus difficile, la plus compliquée, la plus étrange et la plus importante à sauver dans toute l’histoire moderne de ce sport Sinon, demandez à Rafa Valls, le seul cycliste valencien qui s’était inscrit au Tour d’être l’un des assistants clés de Mikel Landa lorsque la vraie montagne arrive et non des hauteurs de troisième ordre où le risque était beaucoup plus que fou. ou un non-sens. C’était simplement un acte de folie et de manque de solidarité avec le reste des collègues.

Danger imminent

Quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Il n’y a pas de retour en arrière. Il pleuvait abondamment sur toute la Côte d’Azur. Les plages étaient vides, non pas par peur du covid-19, mais parce qu’il faisait frais, il pleuvait et vous vous êtes mouillé. Et les sommets, de beaux paysages, de belles villes, conseillaient de voyager sur leurs routes sans faire de vélo.

Et, en outre, pour ceux qui considéraient que les coureurs du Tour ont pris la journée d’ouverture à la légère, comme s’il s’agissait d’une balade cyclotouriste ou d’une promenade, sJ’ai mis en place en touchant le frein, même avec les disques sur les roues, c’était comme un signal que cela ne menait nulle part autre que de vous tamponner contre l’asphalte ou vous casser la clavicule – au revoir à la tournée – comme apparemment arrivé à Valls.

Tous les rêves, les espoirs et dans bien des cas le risque d’améliorer un contrat, de faire l’enfer. Et avec 20 étapes de plus encore sur la route de Paris, plus nécessaires que jamais cette année.

Un sprint annoncé

Et, aussi, parce que tout le monde, de Valverde, le plus vétéran des participants, au plus courageux ou le plus effrayant de l’équipe, savait que peu importe combien quelqu’un montrait qu’il avait plus de positions que les autres, La première étape du Tour 2020 se terminerait sur la célèbre Promenade des Anglais à Nice avec un sprint, pour ainsi dire, avec la victoire dans ce cas du Norvégien Alexander Kristoff, récompensé par le premier maillot jaune de la course.

Même les juges ont dû réagir. Le danger était tellement grand qu’ils ont décidé d’empêcher autant que possible un nombre incalculable de cyclistes de participer au sprint. Ils ont pris le temps avec trois kilomètres à parcourir. Dès lors, seule la gloire comptait pour l’étape et non pour le général.

Et à trois kilomètres de San Quintín, montonera comme disent les coureurs, tout sur le terrain. Entre eux, Thibaut Pinot – «J’ai pris un bon coup et j’aurai mal pendant trois ou quatre jours, mais prêt pour la montagne» – Marc Soler. Le pilote catalan Movistar est tombé deux fois et a franchi la ligne d’arrivée à coups de genou. Mais – servir d’exemple du rapport de guerre du premier jour – est que dans l’équipe espagnole, jusqu’à cinq cyclistes ont été blessés –Imanol Erviti trois fois. Et ainsi de suite, jusqu’à quarante coureurs.

Des cyclistes comme Tony Martin (Jumbo) ont appelé au calme. Qu’il a arrêté de pédaler avec insistance. Il a averti les bras levés. Ce n’était pas le jour d’être idiot à vélo. Rentrer à la maison était un drame, un désastre.

Premier abandon

Celui de Cocentaina, à 32 ans, attendait avec impatience son cinquième Tour de France – et son dixième grand un – cinq ans après sa dernière participation. Il s’était remis d’un sacrum brisé lors de ses débuts pour le Bahreïn-McLaren au Tour Down Under en Australie au début de la saison, et en bonne forme comme assuré dans une interview avec SUPER cette semaine, prêt à aider Mikel Landa, son coéquipier également en 2019 dans l’équipe Movistar, sur la montagne.

Fracture du fémur et autres blessures

La déclaration de l’équipe Bahreïn-McLaren est arrivée après l’aube. Cela a confirmé le retrait du valencien du Tour “lorsque le fémur droit a été fracturé” d’être “impliqué dans une chute à grande vitesse sur le Paseo de los Ingleses à seulement 3 km de la ligne d’arrivée”.

“Rafa a été emmené à l’hôpital et il a subi une intervention chirurgicale pour sa fracture du fémur, en plus de recevoir un traitement pour les plaies superficielles qu’il a subies à l’épaule, au coude et au genou droits“, comme l’a confirmé le médecin de l’équipe Carlo Guardascione, qui proposera” plus de mises à jour sur son état lorsqu’elles seront disponibles. “” Tout le monde dans l’équipe et sur le Tour souhaite à Rafa un prompt rétablissement “, conclut-il.

Il a été le premier à partir. Philippe Gilbert de Lotto-Soudal a terminé la journée sous observation à l’hôpital après avoir atteint la ligne d’arrivée onze minutes après Kristoff après une lourde chute, tout comme son coéquipier John Degenkolb, qui a perdu le contrôle.

