Tour de France 2020 :

Tour de France La tournée française commence les 29 prochaines

L’équipe CCC a inclus dans son équipe pour le Tour de France au champion olympique belge Greg Van Avermaet, vers le russe Ilnur Zakarin et à l’italien Matteo Trentin dans le but de se battre pour des victoires d’étape. Ceux mentionnés seront les trois hommes pour lui Tour qui commence le jour 29 dans Agréable. Zakarin être en charge de lutter pour le général, Van Avermaet à travers les étapes typiques classique et Trentin pour les résultats à sprint. La formation polonaise est complétée par Simon Geschke, Michael Schr, Alessandro De Marchi, Jan Hirt et Jonas Koch.

“C’est une sensation formidable de participer au Tour de France dans une année où nous ne savons pas si cela sera possible. Victoires d’étape dans le Tour Ils ne sont pas faciles à réaliser, mais nous avons sélectionné nos huit hommes, dont la moitié sont d’anciens vainqueurs d’étape, ce qui nous donne beaucoup de confiance pour la course », commente sur la page équipe son directeur général, Jim Ochowicz.

Van Avermaet, qui la saison prochaine se déroulera dans le Bg2r, tu sais ce que c’est que de gagner Tour, comme il a réalisé deux étapes dans Rodez (2015) et Le Lioran (2016).

“Je me sens bien et j’ai hâte d’arriver à Agréable. Il est difficile de savoir à quoi s’attendre, mais jusqu’à présent, je suis satisfait de ma forme. Je pense que chaque jour sera encore plus difficile que jamais, à la fois à cause des victoires d’étape et dans la lutte pour le général. Il y a des étapes qui me conviennent. Nous avons une équipe solide, avec beaucoup d’expérience et je crois que nous pouvons bien travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l’équipe », a déclaré le médaillé d’or dans Ro’2016.