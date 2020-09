Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 22/09/2020

De ce jeudi 24 au dimanche 27, les championnats du monde de cyclisme se dérouleront sur le circuit d’Imola, dans la région italienne d’Emilia Romagna, un rendez-vous compressé aux seuls événements légers dus à la pandémie de Covid. -19 et qui est accessible directement depuis le Tour de France qui a élevé le jeune slovène Tadej Pogacar.

Le coureur des Emirats Arabes Unis dirigé par l’Espagnol Joxean Fernndez `Matxin´ est l’un de ceux inscrits à ces Coupes du monde, bien que seulement dans l’épreuve en ligne et non dans le contre-la-montre, dans lequel il aurait été l’un des grands candidats, et même le grand favori, après le passage de samedi vers La Planche des Belles Filles.

Il en est de même de son compatriote Primoz Roglic, qui s’est retrouvé à la dernière minute sans la gloire à laquelle il semblait destiné, cédant à ce qui, a priori, était son grand atout: le combat contre la montre. Pour lequel il ne s’est pas non plus enregistré à Imola.

Les deux Slovènes sont deux des grands noms attendus dans une Coupe du monde qui devait se dérouler en Suisse, à Aigle-Martigny, tout au long de la semaine mais, comme tant de choses, a forcé l’apparition du nouveau coronavirus dans le monde à changer.

Ainsi, le programme, sans épreuves sub-23 ou juniors ou temps par équipes mixtes, une nouveauté l’an dernier dans le Yorkshire (Royaume-Uni), reste dans les quatre courses élites, les contre-la-montre et les courses en ligne, tant chez les femmes que chez les hommes. chez les hommes.

Si les épreuves masculines se déroulent sans interruption du Tour de France, les femmes le font depuis le Giro d’Italia, où le Néerlandais Annemiek van Vleuten, actuel champion du monde en ligne, le coureur le plus fort du moment et toute nouvelle signature du Movistar pour 2021.

Bien que les Néerlandais continueront d’être les grands favoris pour continuer à dominer une course en ligne dans laquelle ils enchaînent trois médailles d’or. Pour l’IRA, ils visent également le podium, bien que l’Américaine Chlo Digert les ait déjà gagnés en 2019 et cette année, elle est également considérée avec de nombreuses options.

Pour les épreuves masculines, en attendant la digestion du triomphe de Pogacar, le Tour a laissé des candidats clairs: le Belge Wout van Aert et hoands Tom Dumoulin, deux de ceux affectés par la défaite de leur leader Roglic dans la Grande Boucl. Les deux pour les deux essais, bien que «Dumo» plus pour le chrono et Van Aert pour la ligne.

Le Français Julian Alaphilippe, le Polonais Michal Kwiatkowski et le Suisse Marc Hirschi sonnent également forts pour un test en ligne plus qu’exigeant de 259,2 km. avec un dénivelé positif de près de 5 000 mètres cumulés sur les neuf tours d’un circuit de 28,8 km. avec deux ascensions similaires à proximité d’environ 2,7 km d’ascension (Mazzolano et Cima Galisterna), plus de 6 pour cent de pente moyenne et des sections allant jusqu’à 14.

Le circuit sera le même pour les deux courses en ligne, même si les femmes ne feront que cinq tours pour parcourir 144 kilomètres.

Au masculin, avec ceux qui étaient en France, le danseur Jakob Fuglsang et le canadien Michael Woods jouent également.

Mais dans le cas d’une Coupe du monde, et même si elle manquait d’éclat sur le Tour, il faut toujours prendre en compte Alejandro Valverde, qui a décerné à l’Espagne sept médailles. Le dernier, le seul d’or, dans une finale inoubliable – contrôler tout ce qui est contrôlable et plus – en 2018.

Bien que pour la première fois dans le temps, l’équipe espagnole compte presque plus de leaders, “ Bala ” lui-même, Mikel Landa ou Enric Mas, que des coureurs grégaires comme Pello Bilbao, Marc Soler, Luis Len Snchez, David de la Cruz et Jess Herrada qui Ils auront des possibilités si une opportunité se présente.

En plus d’essayer d’avoir leurs options la puissante équipe (Miguel ngel Lpez, Rigo Urn, Sergio Henao, Esteban Chaves …) d’une Colombie en état de choc en raison des deux arrestations dans l’enquête ouverte contre Arka-Samsic dirigée par Nairo. Quintana, son principal leader et icône.

Dans le chrono, un circuit plat de 32 kilomètres chez les hommes et les femmes, en plus de Dumoulin et Van Aert, l’Italien Filippo Gana, l’Australien Rohan Dennis et le podium européen il y a un mois sont des options présumées: le Le suisse Stephan Kung, or; le Français Rem Cavagna, argent; et le belge Vctor Campenaerts, bronze.

Pello Bilbao, le seul participant d’une équipe espagnole sans l’atout habituel de Jonathan Castroviejo, également de Biscaye, voudra affirmer son grand coup de pédale sur le Tour en travaillant pour Landa.

Moins d’options sont présumées pour une femme espagnole avec Mavi Garca, Ane Santesteban, Alicia Gonzlez, Gloria Rodriguez, Sara Martn et Sandra Alonso pour le test en ligne. Sara Martn, à plier, et Lourdes Oyarbide disputeront le contre-la-montre.

Programme de course:

– Jeudi 24 contre-la-montre femmes 32 14h40 / 16h30

– Vendredi 25 Contre-la-montre Hommes 32 14h30 / 16h30

– Samedi 26 Test en ligne femmes 144 12h45 / 16h30

– Dimanche, 27 course en ligne hommes 259.2 09.55 / 16.30.

