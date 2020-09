Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 02/09/2020

L’étape la plus silencieuse possible du Tour de France, sans pauses, chutes, supporters ou surprises, s’est terminée de manière explosive dans les bureaux, avec une sanction au Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) qui lui a fait perdre son maillot jaune au profit du Le britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott).

C’était un tremblement de terre dans une France enchantée de son chef charismatique, qui a fait oublier pandémies et tristesse.

Le coureur Deceuninck-Quick Step a pris une bouteille de liquide à un assistant dans les 20 derniers kilomètres de l’étape, là où la réglementation l’interdit. Le geste n’est pas passé inaperçu des commissaires de course, qui lui ont accordé 20 secondes.

Un temps petit mais décisif dans un général très serré après cinq jours de Tour, qui a conduit Alaphilippe à la 16e place et Yates au podium pour porter du jaune pour la première fois.

“J’aurais préféré la gagner d’une autre manière”, a déclaré le pilote Mitchelton-Scott, frère jumeau de Simon, vainqueur de la Vuelta a Espaa 2018, qui a désormais 3 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), grand favori pour la victoire finale avec le Colombien Egan Bernal (Ineos).

Ironas du destin, Yates portait du jaune quatre ans après que le maillot du leader du Tour était sur le point de lui tomber sur le dos en raison d’une décision des juges.

MÉMOIRE DE VENTOUX

En 2016, sur l’étape qui se terminait au Mont Ventoux, le Britannique terminait deuxième, tandis que son compatriote Chris Froome subissait une chute, cassait sa moto et, paniqué, se lançait dans la course en route vers le sommet.

La manœuvre, indita, a dû être étudiée avec prudence par les commissaires, qui ont étudié la sanction de Froome, ce qui aurait donné à Yates la tête.

En fin de compte, ils ont été bienveillants envers le cavalier d’origine kényane, qui a pu conserver le maillot jaune, tandis que Yates s’est contenté de la deuxième place. Cette année-là, il a terminé quatrième au classement général et était le meilleur jeune homme.

A cette occasion, le jaune ne semble pas avoir particulièrement plu à Yates, qui a assuré ne pas être sur ce Tour pour remporter le classement général. Son objectif, ce sont les étapes, y compris demain au Mont Aigoual, qui lui permettront de conserver la tête.

Les Britanniques ont assuré qu’il avait déjà essayé la veille, mais que la promotion Orcires-Merlette n’était pas assez difficile pour lui.

La rage, cependant, était contenue dans le regard d’Alaphilippe, qui promettait de se venger.

Le pilote Deceuninck s’était habillé en jaune lors de la deuxième étape à Nice. Il l’a porté trois fois, ce qu’il a ajouté à 14 ans l’année dernière.

ALAPHILIPPE RECHERCHE UNE REVANCHE

“Ce sont des choses qui arrivent, c’est une décision officielle, je ne peux rien faire (…) Demain je vais me remettre sur pied et essayer de le récupérer”, a-t-il déclaré.

Le Français ne pouvait s’empêcher de ressentir de la colère contre lui-même, car la journée n’envisageait pas la fin qui se produirait.

“C’était une étape très longue et ennuyeuse, avec une fin très nerveuse, j’ai dû être concentré pour garder le maillot et essayer de gagner avec Sam Bennett au sprint”, a-t-il noté.

Il n’y avait pas de meilleur scénario pour sauver la direction un jour de plus. Personne ne voulait mener la bataille entre Gap et Privas, une étape sans histoire qui a fini par être historique.

Les aventuriers ont pensé que le sprint était inévitable et n’ont même pas essayé. Les équipes plus modestes, qui doivent convaincre l’organisateur de les inviter à l’avenir, ne se sont pas non plus lancées dans l’aventure.

Depuis 2008, toutes les étapes avaient eu une fuite d’au moins 10 kilomètres, si cette liste excluait celles de la dernière journée, la marche triomphale du vainqueur à travers les Champs Elysées.

Il faut remonter aux années 90 pour voir des scènes sans fuite. En 1995, la journée est neutralisée entre Tarbes et Pau en hommage à Fabio Casartelli, décédé la veille. Trois ans plus tard, entre Albertville et Aix-les-Bains, les joueurs se sont mis en grève pour l’exclusion de Festina et de TVM, accusés de dopage organisé. L’étape a dû être annulée.

Les escapades sont de moins en moins à la mode. Entre 2005 et 2009, douze étapes sont tombées entre les mains de cyclistes engagés dans une escapade. Entre 2010 et 2014, il n’y en avait que six. Depuis 2015, seul le Norvégien Edvald Boasson Hagen a réussi à faire une échappée à l’arrivée réussie.

