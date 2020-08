Tour de France 2020 :

Le leader du classement général du prochain Tour de France, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre, portera trois modèles de maillot jaune de la marque Le Coq Sportif qui rend hommage au départ niçois et à l’histoire de la course, rapporte l’épreuve française dans un communiqué.

Dans la continuité du centenaire du maillot jaune l’année dernière, pour le départ à Nice le fournisseur français de matériel sportif propose un pull représentant la célèbre place Masséna, construit en 1830 et fait partie intégrante du patrimoine niçois. Ce maillot sera utilisé lors des deuxième et troisième étapes.

Avec son design à la Mondrian et sa technique d’impression par sublimation, Le Coq Sportif propose également un deuxième maillot jaune, à gainer de la quatrième à la vingtième étape, qui représente les routes que le peloton serpente de la carrière.

Enfin, le cycliste vêtu de jaune sur le Champs Elysées à Paris Il aura dû surmonter cinq chaînes de montagnes, deux îles et boucler le seul contre-la-montre dont la ligne d’arrivée se situe à La Planche-des-Belles-Filles.

Le coureur qui prévaudra lors de la 107e édition sera un vêtement représentant l’Arc de Triomphe, le monument historique et légendaire qui accueille la fin de la tournée depuis 1975.

Les maillots Tour leader, en lycra, polyuréthane et silicone, des coutures plates et un panneau de mailles respirantes qui optimisent la circulation de l’air, sont disponibles à partir de ce lundi dans les magasins et sur le site Le Coq Sportif, le site internet boutique.letour.fr et magasins spécialisés.

Cette collection est complétée par deux t-shirts noir et blanc et une casquette avec la phrase «La Grande Boucle» dans une touche de jaune, ainsi que deux répliques des jaunes de la place de Nice et des routes de France.