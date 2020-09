Tour de France 2020 :

La couverture internationale de la 55e édition de Tirreno-Adritico, exceptionnellement contestée par la pandémie Covid-19 du 7 au 14 septembre, sera assurée par la station italienne RAI et couvrira en direct les 3 dernières heures de chaque étape . Le signal de télévision sera distribué dans 172 pays à travers le monde et couvrira les 5 continents.

En Italie, la course sera diffusée par le radiodiffuseur public, d’abord en RAI Sport + HD et plus tard, les derniers kilomètres de chaque étape, en RAI 2. En France, la couverture sera assurée par La chaine Lquipe. Le reste des pays d’Europe sera couvert par Eurosport, ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

En Extrême-Orient, les fans japonais pourront suivre la course en direct sur GCN. En Nouvelle-Zélande, la course sera également diffusée en direct sur Sky Sports.

The Road of the Two Seas sera diffusé en direct en Afrique du Sud via Supersport et dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, sur Médias d’Abu Dhabi.

En Amérique, toutes les étapes de la course seront diffusées en direct sur la plateforme Fubo.TV (aux États-Unis et au Canada), et TUDN au Mexique et en Amérique centrale, tandis que ESPN couvrir le Brésil, le reste de l’Amérique du Sud et les Caraïbes avec des commentaires en portugais, espagnol et anglais.

Calendrier Tirreno-Adritico 2019

Ce sont les horaires de diffusion annoncés pour les sept étapes de Tirreno-Adritico 2020, bien qu’ils puissent légèrement varier en fonction des chaînes de télévision et de l’avance ou du retard accumulé par l’étape.

1 étape: à partir de 13h20 à 16 h 20 (CEST)

2ème étape: à partir de 13h20 à 16 h 20

Étape 3: à partir de 13 h 20 à 16 h 20

Étape 4: à partir de 13 h 20 à 16 h 20

Étape 5: à partir de 13 h 20 à 16 h 20

6 étape: à partir de 13 h 20 à 16 h 20

7e étape: à partir de 13h45 à 16 h 45

8ème étape: à partir de 13h45 à 16 h 45

